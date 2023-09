“Un paso al costado y que venga otro”: Montoya plantea destitución de Alejandro Soto tras cuestionamientos

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, planteó este lunes la destitución del presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por los múltiples cuestionamientos que afronta desde que asumió el cargo.

Denuncias

El dominical Cuarto Poder reveló que el titular del Congreso sí tenía conocimiento del chat grupal creado por los trabajadores de su despacho para mejorar su imagen política y, a la vez, atacar en redes sociales a otros parlamentarios de la región del Cusco.

Soto Reyes, electo como titular de la Mesa Directiva el 26 de julio de este año, también afronta una investigación fiscal por el presunto delito de concusión, así como un juicio oral por reparación civil de más de un millón de soles en favor de la empresa de transporte turístico Waynapicchu S.A.

La semana pasada, la Comisión de Ética aprobó investigarlo por tres casos registrados desde el 23 de julio del 2021 en adelante.

Se trata de la supuesta contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto, el voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa; así como el uso de asesores para mejorar su imagen política en las redes sociales.

Ante este panorama, Montoya insistió en la destitución de Soto Reyes y cuestionó a bancadas como Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú, por avalar la gestión del titular de la Mesa Directiva, pese al rosario de denuncias que recaen en su contra.

“El Congreso está deteriorado definitivamente. Tenemos que cambiar al presidente del Congreso… por la mancha que tiene desde que tomó su cargo. No sé si será cierto; al final no interesa, es que se ha manchado su imagen de honestidad y probidad por las acusaciones que no ha podido descartarlas de manera contundente”, comentó en “Las cosas como son”, de RPP Noticias.

Para Montoya, resulta innecesario que Alejandro Soto, quien ha demostrado “terquedad política” en lo que va su gestión, aclare cada uno de los cuestionamientos, por lo que consideró que la presidencia de la Mesa Directiva sea asumida por otra persona.

“Acá no se trata de probar cada uno de los cargos, sino un paso al costado y que venga otro”, sentenció.