Acusan a asesor del Congreso vinculado a José Luna Gálvez de recibir S/80 000 de soborno para agilizar obra en Yuracmarca

Un reportaje periodístico reveló que el asesor de la Vicepresidencia del Congreso, José Luis Caballero Adrián, vinculado al legislador José Luna Gálvez (bancada de Podemos Perú), habría recibido 80 000 soles de sobornos para agilizar una obra pública en un distrito de la región Áncash.



De acuerdo con el programa Cuarto Poder, Saraí Rodríguez, hoy exgerenta de la Municipalidad de Yuracmarca, buscaba que, en dicha localidad, se construya un centro de salud, por lo que viajó a inicios de febrero a la ciudad de Lima y es en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde conoce a Yener Jara Sifuentes, de 36 años.



Jara Sifuentes aparece en diversas fotografías junto al expresidente Pedro Castillo en el 2021 y la actual mandataria Dina Boluarte. Luego de la campaña electoral se le vio aparecer por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas.



Saraí Rodríguez cuenta que Jara le dijo que las obras para Yuracmarca estaban calificadas como viables, pero que aprobar el presupuesto dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), razón por la cual necesitaría una ayuda.



Pide sobornos

En ese contexto, Yener Jara Sifuentes presenta a la entonces funcionaria municipal a José Luis Caballero, de 73 años, en el restaurante 'Manhattan' en el centro de Lima. Este último le señala a Rodríguez que si pagaba podía conseguir el presupuesto para las obras gracias a su amistad con el congresista José Luna Gálvez, investigado por el presunto delito de lavado de activos.



"[Me dijo que] cada gestión tiene un costo. De 5 000 soles para hablar claro. Eran cinco, estábamos hablando de 25 000 soles que yo tenía que darle ese día", expresó.



Si bien en un primer momento no accedió a la exigencia del asesor parlamentario, la muerte de una joven de 18 años por falta de atención médica tras deslizamientos en Yuracmarca le hizo cambiar de opinión. Es así que se reunió otra vez con José Luis Caballero y Yenner Jara en una cevichería de Salamanca.



Ambos le hablaron del dinero, de modo que ella realizó el 16 de marzo de este año un primer depósito de 16 000 soles transferidos a la cuenta de Caballero como demuestra un voucher. Posteriormente, hizo otros de 2 500, 2 000, 300, 500 soles a pedido del asesor parlamentario. "En total suman algo de 80 000 soles", remarcó.



No obstante, pasaba el tiempo y no había ningún resultado. Para tranquilizar a la exgerente municipal, la citó el 27 de abril en el Congreso para que sea atendida por el legislador José Luna Gálvez, algo que, finalmente, no ocurrió.



Ante esta denuncia, Luna Gálvez confirmó que Caballero es asesor del Parlamento desde hace 30 años y que trabajó con él hasta agosto del año pasado, pero que, cuando asumió la Comisión de Presupuesto, no lo convocó como consultor. "A ese miserable lo voy a denunciar y a todos los que estén tomando mi nombre. Definitivamente, yo no soy un pelagato para estar en ese tema", añadió.