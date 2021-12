Fiscales llegan a Palacio de Gobierno | Fuente: RPP Noticias

Los fiscales anticorrupción Luis Alberto Medina y Luis Mina Abanto se encuentran esperando por 30 minutos en Palacio de Gobierno para ingresar y realizar diligencias en torno al caso relacionado a Petroperú.

De acuerdo con uno de los fiscales, esperan conversar con Julio Salas, funcionario de la oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno.

Caso Petroperú

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con el empresario Samir George Abudayeh Giha y con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo en Palacio de Gobierno. Dos semanas después el proveedor visitante ganó una licitación por 74 millones de dólares, según revela el programa Panorama.

De acuerdo al informe, el 18 de octubre el portal de Transparencia de la Presidencia de la República registró el ingreso a las 9:27 a.m. de Hugo Chávez Arévalo para una reunión de trabajo con el Jefe de Estado. Previamente, a las 9:25 ingresó para conversar con el mandatario Pedro Castillo el empresario comercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh. Además, a la misma hora ingresó a la sede del Ejecutivo, Karelim López. Todos permanecieron alrededor de hora y media en Palacio.

Cuatro días después de la reunión del presidente Pedro Castillo con los empresarios se organizó un proceso de compra que benefició directamente a Samir George Abudayeh para vender biodiesel B100 a Petroperú.

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, calificó de "coincidencia" que el presidente Pedro Castillo se haya reunido con él y con los empresarios Samir George Abudayeh Giha y Karelim López Arredondo el mismo día y en horas cercanas.

"Enfáticamente declaro desconocer a esta persona (Samir George Abudayeh Giha). Yo tuve una reunión con el presidente porque estamos trabajando en un programa que se llama 'Petrobalón popular'. Próximamente vamos a salir con un precio de balón accesible", indicó al dominical Punto Final.

Indicó que acude a Palacio de Gobierno eventualmente y que suele esperar debido a la agenda del mandatario. "Ese día me recibió. Me recibió más o menos a las 10:50 a.m. y me he retirado como a las 11:05 a.m., porque Palacio es muy grande y demora retirarse", continuó.

Documento fiscal que dispone investigación preliminar a Hugo Chávez Arevalo de @petroperu_sa, Karelim López y al empresario Samir Abudayeh por presunta comisión de colusión simple y negociación incompatible, por reuniones con presidente @PedroCastilloTe @RPPNoticias pic.twitter.com/j80HB3OkZD — Carlos Villarreal (@KikesitoRPP) December 20, 2021

