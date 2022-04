Jorge Montoya pide disculpas a la "gente que vive alrededor de la ciudad" tras advertir sobre intención de saqueos

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Twitter Jorge Montoya

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos con sus expresiones del último martes, cuando advirtió que había gente que pensaba "bajar de los cerros para saquear la ciudad", en un momento en el que defendía la medida del Gobierno de inmovilización social obligatoria en Lima y Callao.

"El día 5 de abril di unas declaraciones desafortunadas cuando llegue al Congreso para tratar de informar que iba a haber posibles desórdenes en la ciudad de Lima, mencioné que iba a bajar la gente de los cerros. Esa expresión ha sido mal interpretada, mi intención no ha sido ofender a nadie absolutamente, le pido mil disculpas por ello", dijo el parlamentario a través de un video en su cuenta en Twitter.

Montoya afirmó que está en el Congreso gracías a la votación de "la gente que vive justamente alrededor de la ciudad" en alusión a las personas que se habrían sentido agraviadas por su comentario. Y entre los lugares que estarían fuera de la ciudad mencionó a San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas y San Martín de Porres, distritos que conforman la metropoli de Lima.

"Quiero pedirle mil disculpas si los he hecho sentir mal con mis expresiones", dijo Montoya en el video dirigiéndose a los vecinos de zonas aludidas.





Mi lucha y sacrificio siempre será para los más pobres y desprotegidos. Reafirmo mi compromiso de combatir frontalmente al comunismo. pic.twitter.com/FXT3Ze3xbF — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) April 8, 2022

El último martes, Jorge Montoya se manifestó a favor del toque queda de 20 horas dispuesto por el gobierno de Pedro Castillo para controlar supuestas amenazas de disturbios y saqueos en Lima y Callao. Según el parlamentario, existían informes de inteligencia que advertían sobre esos peligros y que por lo tanto era necesario "tomar medidas de esta naturaleza o parecidas a esta para poder controlar el desborde popular”.

Líder de Renovación Popular condena expresiones de Montoya

Las expresiones de Montoya sobre el supuesto peligro de que personas bajen de los cerros para saquear fueron calificadas como despectivas por el líder de su partido, Rafael López Aliaga.

Según indicó a Nada está dicho de RPP Noticias, el dicho de Montoya fue a título personal y no refleja la postura de su bancada parlamentaria. Añadió que conversó con el legislador y que le dijo que pida disculpas.

“Esa frase a mí me desconcertó lo llamé y le dije que se tenía que disculpar, pero no se disculpó (hasta el miércoles 6 de abril) y yo me he tenido que disculpar y me disculpo como partido por esa frase infeliz. Yo estoy indignado y estoy en desacuerdo, será responsabilidad de Jorge Montoya qué quiere decir, esa es una frase despectiva”, dijo.