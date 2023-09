Jorge Nieto: Investigación del Congreso a la JNJ es "el adorno necesario" para producir su destitución

Congreso Jorge Nieto: "La investigación casi casi es el adorno necesario para producir la destitución"

Caso Junta Nacional de Justicia | Fuente: RPP

El exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, consideró este jueves que el Congreso de la República busca destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de una investigación sumaria, sin el debido proceso.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Jorge Nieto analizó la investigación contra los siete integrantes de la JNJ por parte de la Comisión de Justicia por supuesta faltas graves respecto al caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y explicó que este tema no se puede comparar al caso del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

"El esfuerzo que están haciendo ahora no cumple el debido proceso ni la imparcialidad del juzgador. ¿Por qué razón? Si lees la moción 7565, en su encabezado dice 'moción destinada a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia' y luego dice investíguese. Algunos han dicho 'solamente se está investigando'. No, no, no. La investigación casi casi es el adorno necesario para producir la destitución. Ya están juzgados, por eso me parece que esto no tiene nada que ver con lo del Consejo Nacional de la Magistratura donde había relación directa con bandas organizadas del narcotráfico", dijo.

Jorge Nieto aclaró que el Congreso de la República tiene el derecho con el artículo 157 de la Constitución Política de fiscalizar y remover eventualmente a los integrantes de la JNJ por una falta grave.

"Las cinco causales que ha mencionado la persona que acaba de hablar (Patricia Chirinos) ninguna constituye falta grave. En todo caso, hay diferencias de opinión, pero ninguna constituye falta grave", expresó.

Jorge Nieto dijo que la investigación a la JNJ no tiene nada que ver con lo del Consejo Nacional de Magistratura donde había relación directa con bandas organizadas del narcotráfico. | Fuente: RPP

Para Jorge Nieto hay un "interés de controlar" a la JNJ con la investigación sumaria a sus miembros y recordó que este organismo constitucional autónomo es muy importante para el proceso de formación de los organismos electorales. "Quieren sus Cuellos Blancos, ese es su objetivo inmediato", añadió.

Inseguridad ciudadana

De otro lado, Jorge Nieto sostuvo que la declaratoria del Estado de emergencia por parte del Gobierno no es un plan, sino una "respuesta demagógica" ante una crisis grave de inseguridad ciudadana.

"La medida del Estado de emergencia no solamente se ha aplicado siete veces en Trujillo, hemos tenido en Lima y en el Callao casi dos años de Estado de emergencia, ¿cuál es el resultado? Hoy día estamos volviendo a aplicar el Estado de emergencia. Eso no es un plan, es una respuesta demagógica a una situación de crisis grave porque no se ha estado haciendo lo que tenía que hacerse", afirmó.

Jorge Nieto planteó que es necesario "sanear ética y moralmente" a la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que el "instrumento está corrompido".