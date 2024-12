Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Jorge Torres Saravia: “Me voy a poner a derecho tanto en la Fiscalía como en el Congreso”

Jorge Torres Saravia estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, aseguró que se pondrá a derecho y acudirá a las citaciones que le hagan en el Ministerio Público y en el Congreso de la República, en el marco de las investigaciones abiertas por una presunta red de prostitución en este poder del Estado.

“Me voy a poner a derecho tanto en la Fiscalía como en el Congreso, porque soy el más interesado que se esclarezca este tema”, dijo el exfuncionario en Ampliación de Noticias de RPP, en su primera entrevista luego que se haga pública la denuncia.

Como se sabe, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra Jorge Torres Saravia, por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas; al ser sindicado como acusado de liderar una presunta red de prostitución en el Parlamento.

En tanto, la Comisión de Fiscalización lo ha citado para una sesión extraordinaria convocada para el próximo 26 de diciembre, para investigar esta presunta red de prostitución.

Benji Espinoza, abogado de Torres Saravia, confirmó la presentación de su patrocinado ante el citado grupo congresal, pese a que consideró que el Legislativo no debería abordar una denuncia cuando esta ya está siendo investigada por el Ministerio Público.

“Para que se pueda conocer por la sociedad lo que viene ocurriendo, van a ver ambas declaraciones, tanto en la Fiscalía como en el Congreso”, sostuvo el letrado.



“Niego rotundamente todos los cargos”

En otro momento, Jorge Torres Saravia negó cualquier vinculación con una presunta red de prostitución en el Congreso, tal como se denunció en un informe periodístico.

“Estoy muy preocupado, estoy consternado, estoy indignado por todas esas acusaciones. Y no solo es la que me sindican de proxeneta, sino también me ha sindicado de violador y asesino, que es lo más grave. De verdad que estoy bastante indignado y niego rotundamente todos los cargos”, sostuvo.

El exfuncionario contó que llegó al Congreso en 2020, como asesor del entonces legislador Luis Valdez. “Dicho sea de paso no sé por qué involucran a él y al partido (Alianza para el Progreso), que no tienen nada que ver”, refirió.

Jorge Torres Saravia descartó implicación alguna en la salida del Congreso de la abogada Andrea Vidal, quien hace unos días murió tras resultar herida en un ataque armado en La Victoria.

“Ella sale del congreso en septiembre de 2024. Conjuntamente con ella, salen cinco profesionales abogados y tres personales técnicos y se puede pedir información a Recursos Humanos”, manifestó.

El exfuncionario calificó de “totalmente falsa” la versión de que la abogada salió del Congreso tras una pelea con él. “Fue un cambio de confianza. Eso lo determina Recursos Humanos, no yo”, indicó.

Al ser consultado sobre quién le habría retirado la confianza a Vidal, el exfuncionario se limitó a decir: “Tendríamos que preguntarle a Recursos Humanos, quien emite la carta de agradecimiento y despido de la persona”.