José Cueto admitió que la moción de censura contra Digna Calle era "porque estaba presionando" por el adelanto de elecciones

José Cueto es parlamentario de Renovación Popular | Fuente: Congreso

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, admitió que la moción de censura en contra de la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, responde a que la parlamentaria había "estado presionando" para sacar adelante su proyecto de adelanto de elecciones.

"(La moción responde) sobre todo porque ella es una de las que ha estado presionando, en mi opinión no adecuadamente, para que saquen su proyecto de ley del famoso ´que nos vayamos todos´, so pretexto de que existen congresistas que están haciendo daño al Congreso (...). En la política no hay coincidencias. Todo tiene un por qué", dijo el legislador a la prensa.

De acuerdo con el documento presentado por Renovación Popular, la moción de censura contra Digna Calle respondía a los cuestionamientos por la visita que el ministro del Interior, Willy Huerta, realizó a la vivienda de la parlamentaria el último 30 de septiembre. No obstante, la iniciativa no alcanzó los votos suficientes para ser admitida a debate en el pleno y fue enviada al archivo.

Por otro lado, con respecto al pedido del Ministerio Público para que el Poder Judicial varíe la orden de comparecencia con restricciones en contra del congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, a prisión preventiva, Cueto aseguró que "es lo que corresponde" al considerar que tiene antecedentes.

"Creo que es lo que debería corresponder, porque el congresista Bermejo tiene ya varias presuntas acusaciones que están siendo dilucidadas no de ahora, sino de mucho antes. Inclusive de haber ingresado al Congreso. Un congresista no puede estar reuniéndose con prontuariados", agregó.

Finalmente, se mostró entusiasta de que proceda la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo.

"Tengo las más altas expectativas de que eso proceda. Una más de las que ya tiene el señor Castillo y la gente que lo rodea", culminó.