El exgobernador de Junín y líder de Perú Libre encabeza la plancha presidencial junto con el congresista Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas.

El líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció desde la clandestinidad su precandidatura a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026, a pesar de encontrarse prófugo de la justicia desde hace dos años.

A través de sus redes sociales, el exgobernador de Junín publicó una imagen con la frase ‘fórmula para la revancha’, en la que aparece la plancha presidencial.

En dicha propuesta, Cerrón figura como candidato a la presidencia, acompañado por el actual congresista Flavio Cruz como primer vicepresidente y Berta Rojas, madre del líder perulibrista y profesora universitaria, como segunda vicepresidenta.

Aunque en marzo pasado, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión en su contra por un caso de corrupción ocurrido durante su gestión como gobernador de Junín, el también médico cirujano continúa en la clandestinidad desde octubre de 2023.

Esto se debe a que mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses como parte de una investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Cabe recordar que Perú Libre alcanzó el poder en 2021 tras la victoria electoral de Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido en diciembre de 2022 luego de un intento fallido de golpe de Estado.

Su sucesora, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso hace tres semanas por presunta incapacidad para enfrentar el avance del crimen organizado en el país.