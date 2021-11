El congresista brindó su opinión tras el nombramiento de Avelino Guillén como ministro del Interior. | Fuente: Composición

El congresista de la bancada de Renovación Popular, José Cueto, se refirió al nombramiento de Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior tras la salida de Luis Barranzuela.

En conversación con Ampliación de Noticias, señaló que desde su opinión, el exfiscal supremo no es el mejor para ejercer el cargo puesto que ha tenido posiciones en contra de las Fuerzas Armadas.

"Desde algo muy personal, Avelino Guillén no es muy adepto de las fuerzas del orden y me llama la atención que sea nombrado", dijo. "No tengo un buen concepto de la actuación de él", precisó.

Voto de confianza

Por otro lado, el parlamentario señaló que este no dará su voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez. "No estoy de acuerdo con sus políticas", aseguró.

El Pleno del Congreso reanudará hoy, desde las 9:00 a.m., la sesión de investidura del Consejo de Ministros, según lo dispuso la presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, previa coordinación con la Junta de Portavoces.

Como se recuerda, la sesión plenaria del lunes 25 de octubre, donde se debatía la cuestión de confianza, fue suspendida por el lamentable fallecimiento del parlamentario Fernando Herrera de la bancada de Perú Libre.





