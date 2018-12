Miguel Torres en diálogo con nuestro reportero. | Fuente: RPP

El congresista Miguel Torres (Fuerza Popular) dijo que “no le llamaría la atención” que la denuncia por encubrimiento de José Domingo Pérez contra el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, fuera un “exceso” del fiscal del caso Lava Jato.

“Creo que ya en más de una ocasión el fiscal Domingo Pérez ha demostrado excesos, no solo lo vemos con una presión preventiva a Keiko (Fujimori) que no tiene asidero sino incluso medidas contra la abogada de Keiko Fujimori”, dijo a RPP Noticias.

Si bien reconoció que no ha leído la denuncia contra Chávarry, el fujimorista remarcó que “no me llamaría la atención que pudiera ser un exceso, teniendo en cuenta los antecedentes que se vienen produciendo”.

Pese a ello, Torres sostuvo que esta denuncia revela una “pugna” en el seno del Ministerio Público. “Aquí no es que gane el que más denuncias presente o más cuestionamientos vaya a presentar”, apuntó.

Salaverry vs. Salgado

En otro momento, Miguel Torres invocó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a disculparse con la fujimorista Luz Salgado por lo que consideró un “maltrato” durante la sesión del Consejo Directivo de la semana pasada.

“Yo mismo me solidarizo con la señora congresista Luz Salgado. Creo que no era merecedora de un trato como el que recibió. Se llegó a determinada formas que no son las adecuadas”, comentó.

Como se recuerda, Salaverry y Salgado protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante la mentada sesión. “No estamos en el local del partido, aprenda a respetar”, le dijo Salaverry a la extitular del Congreso.