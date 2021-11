José Jerí estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El congresista José Jerí, vocero de Somos Perú, considerí que “no hay ningún motivo” para interpelar al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, justificando así su votación en contra en el Pleno.

En La Rotativa del Aire, el legislador señaló que solo correspondería la interpelación, si es que el titular del MTC hubiera removido ilegalmente a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), María Jara.

“Si él hubiera actuado, sí correspondería una interpelación. Pero al momento de esta conversación y hasta al menos el día de hoy no se ha visto ninguna remoción. (...) Consecuentemente, en este momento al no haber removido a la responsable del ATU, no hay ningún motivo (para la interpelación)”, manifestó.

“Mientras tanto él no tome esas acciones, hay que pedirles explicaciones a ambos (a Silva y Jara) para ver el impacto de la reforma del transporte al día de hoy de forma objetiva, sin apasionamientos; y que se incluya qué programa de reconvención laboral se está pensando para las personas que van a quedarse fuera de este tema”, añadió.

Sobre la alianza con el Partido Morado

Al ser consultado por el fin de la alianza con el Partido Morado, el portavoz de Somos Perú aseguró que se mantendrá una “buena comunicación” con sus colegas, pero ya no como una bancada.

“Nosotros seguimos siendo colegas en el Congreso. Mantendremos las buenas comunicaciones que hemos tenido, pero no compartiremos el espacio en la bancada”, sentenció.

Como se recuerda, los congresistas del Partido Morado Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga Trillo renunciaron a la alianza parlamentaria que formaron con Somos Perú.

En un comunicado, los legisladores señalaron que han tomado esta decisión debido a las diferencias con sus colegas de Somos Perú, que las llevaron incluso a votar de manera distinta “con regularidad”.

