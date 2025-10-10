José Jerí juró como presidente de la República tras vacancia de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Jerí juró la madrugada de este viernes como presidente de la República, por sucesión constitucional, luego de que el Pleno del Congreso vacara a Dina Boluarte por permanente incapacidad moral.

Luego de aprobada la vacancia, se presentó una moción de censura contra la Mesa Directiva que preside Jerí, la cual no alcanzó los votos requeridos para ser admitida a trámite.

Tras ello, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó la sesión de juramentación y se colocó la banda presidencial para luego investir a José Jerí.

"Juro por mi país, por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República", juró el legislador de Somos Perú.

Guerra contra la delincuencia

Jerí, quien llegó al Congreso como accesitario de Martín Vizcarra, anunció luego de jurar como jefe de Estado que sus esfuerzos estarían abocados a llevar una “transición de empatía”, de cara al proceso electoral del próximo año.

Asimismo, se refirió a la situación actual de crisis que afronta el país por el avance de la delincuencia y dijo que se declarará la guerra a las organizaciones criminales y para ello se requerirá un compromiso de todas las instituciones del Estado.

“El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana, el principal enemigo que nos aqueja. Las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos y como enemigos debemos declararle la guerra a la delincuencia”, dijo.

“Para ello tenemos a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que tener el compromiso de las demás instituciones del Estado, del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y todas las instituciones del Estado, no solamente declararle la guerra a la delincuencia, sino para ganar esa guerra de una vez por todas y el día de hoy debemos iniciar ello”, añadió.