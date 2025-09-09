José Jerí, presidente del Congreso, dice estar "a favor del retiro de Perú de la Corte IDH"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", dijo Jerí | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, José Jerí, dijo estar a favor del retiro de nuestra nación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que dicha instancia supranacional ordenara al Perú a no aplicar la Ley de Amnistía.

"Nosotros como Congreso hemos participado en un cuestionamiento que ha habido a nivel internacional, defendiendo las leyes que el Congreso ha aprobado. Sí deja un sinsabor, a título personal, de que se está inaplicando una ley de esta naturaleza. No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", señaló el titular del Parlamento.

"Particularmente, estoy a favor del retiro de la Corte IDH. Una muestra de ello es esta situación que se está presentando y que el ministro Santiváñez ha expuesto", agregó.

"No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", dijo Jerí | Fuente: RPP

Santiváñez dice que Perú está evaluando si continuará en la Corte IDH

Durante la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó que todavía están evaluando si continuarán bajo el sistema de justicia de la Corte IDH.

"Frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema", manifestó.