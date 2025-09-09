Últimas Noticias
José Jerí, presidente del Congreso, dice estar "a favor del retiro de Perú de la Corte IDH"

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, durante una reunión de la ONU, indicó que todavía están evaluando la permanencia en la Corte IDH luego de que esta instancia ordenara al Perú no aplicar la Ley de Amnistía.

Congreso
"No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", dijo Jerí | Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, José Jerí, dijo estar a favor del retiro de nuestra nación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que dicha instancia supranacional ordenara al Perú a no aplicar la Ley de Amnistía.

"Nosotros como Congreso hemos participado en un cuestionamiento que ha habido a nivel internacional, defendiendo las leyes que el Congreso ha aprobado. Sí deja un sinsabor, a título personal, de que se está inaplicando una ley de esta naturaleza. No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", señaló el titular del Parlamento.

"Particularmente, estoy a favor del retiro de la Corte IDH. Una muestra de ello es esta situación que se está presentando y que el ministro Santiváñez ha expuesto", agregó.

"No se puede inaplicar leyes que el Congreso dentro de su soberanía y autonomía ha aprobado", dijo Jerí | Fuente: RPP

Santiváñez dice que Perú está evaluando si continuará en la Corte IDH

Durante la reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, indicó que todavía están evaluando si continuarán bajo el sistema de justicia de la Corte IDH. 

"Frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema", manifestó.

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
José Jerí Corte IDH Juan José Santiváñez

