El presidente del Congreso, José Williams, presentó este martes ante el Tribunal Constitucional la demanda competencial y la medida cautelar contra el Poder Ejecutivo por el ejercicio de la cuestión de confianza, que según el Parlamento “contraviene” la Constitución.

En el pleno del Congreso realizado el pasado sábado, los parlamentarios aceptaron con 98 votos a favor, 10 en contra y cuatro abstenciones que el titular del Legislativo presente estas acciones para que el TC se pronuncie sobre la interpretación realizada por el Gobierno al rechazo de plano a la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres.

"Autorizado por el Congreso, hoy he presentado la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional respecto a ilegales “interpretaciones” de la cuestión de confianza, con el objetivo de defender la institucionalidad del Congreso y la Constitución", es el mensaje de José Williams en su cuenta de Twitter.

Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, planteó dicho mecanismo para que el Congreso apruebe una iniciativa del Ejecutivo que tenía como fin derogar la Ley 31399, que protege la Constitución para limitar el referéndum. Sin embargo, luego de que se rechazara de plano esta figura el gobierno lo tomó como una negativa.

Torres tuvo que renunciar al cargo y la congresista Betssy Chávez asumió como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Tras ello el presidente Pedro Castillo hizo cambios en su gabinete, presentando seis nuevos funcionarios.

El presidente del Congreso, José Williams, siempre alegó que no existe una denegación fáctica de la cuestión de confianza porque la Ley N°31355, aprobada por insistencia en febrero, regula y limita su presentación para casos exclusivos vinculantes a la política general del Gobierno, pero el mandatario Pedro Castillo insiste en que sí se ha rechazado este recurso constitucional.

Conflicto por interpretación de la Constitución

A la pelea entre ambos poderes del Estado por la interpretación de la denegatoria de la cuestión de confianza, se le suma la designación de Betssy Chávez como jefa del Gabinete, calificada por varios congresistas como un acto de “provocación” contra el Legislativo.

El Tribunal Constitucional tendrá que definir si el Congreso incurrió en una denegación fáctica de la cuestión de confianza al anunciar el "rechazo de plano" del recurso interpuesto por el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. De obtener un fallo desfavorable, el Parlamento habría usado su “bala de plata” y el Gobierno tendría carta libre para optar por una segunda acción que genere una segunda denegatoria de la confianza.

No habrá nueva cuestión de confianza

Betssy Chávez, nueva presidenta del Consejo de Ministros, aseguró que el gobierno no tiene en mente presentar una segunda cuestión de confianza ni cerrar el Congreso. En ese sentido, afirmó que ella buscará el diálogo con la oposición en el Parlamento.

"No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. Estamos yendo (al Congreso) para tender puentes de diálogo. Los ciudadanos han elegido un gobierno que esté hasta el 2026 y a los señores legisladores hasta ese mismo año. Yo considero que una oposición es importante, vital para crecer. Aquí no somos ventrílocuos no tenemos que tener una mentalidad homogénea", expresó en una entrevista a TV Perú.