Moción de vacancia presidencial fue presentado por el congresista Edward Málaga | Fuente: EFE/referencial

El Congreso de la República dio cuenta durante la sesión en el Pleno la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, iniciativa presentada por el congresista no agrupado Edward Málaga quien señala que cuenta el documento cuenta con 67 firmas. En la siguiente sesión del pleno, que sería el próximo jueves 1 de diciembre, se verá su admisión a debate

A las 19:36 horas el presidente del Congreso, José Williams, dio cuenta sobre el ingreso de la moción de vacancia y anunció que la solicitud ya fue puesta en conocimiento al presidente Pedro Castillo. "De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción de orden del día de pedido de vacancia de la presidencia de la República. Igualmente, en cumplimiento de las normas citadas, la presidencia comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República", dijo Williams.

Previo a ello, el relator del Parlamento fue quien dio la lectura del documento y las bancadas que firmaron la moción: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP). En ese marco se leyó los artículos de la Constitución y el Reglamento del Congreso para que se tenga conocimiento del proceso de debate a la moción de vacancia. Recordar que se necesita el 40% de los congresistas hábiles (52 votos) para aprobar la admisión a debate.

En esa línea, por reglamento la admisión a debate de la moción se vería en la próxima sesión del Pleno del Congreso, que sería el próximo jueves 1 de diciembre, luego de la discusión parlamentaria sobre la Ley del Presupuesto 2023.

"Me dirijo a usted para saludarlo y remitirle copia de la Moción de Orden del Día 4904, mediante la cual se presenta el Pedido de Vacancia de la Presidencia de la República, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, lo que pongo en su conocimiento, cumpliendo con lo previsto en el inciso a) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso", se lee en el documento del presidente del Congreso dirigido al presidente de la República, Pedro Castillo.

Presentan moción de vacancia

El parlamentario no agrupado Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia presidencial en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, ante el Congreso de la Repúbica. La iniciativa, que fue ingresada a trámite con el número 4904, lleva la firma de 67 legisladores y argumenta la permanente incapacidad moral del mandatario como impedimento para continuar en el cargo.

Dentro de los argumentos, se señala "el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado". Ello en referencia a las investigaciones fiscales en contra de los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, y un supuesto fomento del "odio y resentimiento" por parte de los extitulares de la PCM Guido Bellido y Aníbal Torres.

Luego de presentar una tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, el autor del documento, el congresista no agrupado Edward Málaga ofreció una conferencia de prensa para dar detalles con respecto a su acción. El legislador precisó que al día de hoy el número de parlamentarios que estarían dispuestos a vacar al jefe de Estado sobrepasa los 87 votos necesarios en el pleno. No obstante, dejó en claro que dicha cifra puede variar.

"Este es un proceso en marcha. Obviamente no la hubiésemos presentado hoy si no tuviésemos cierta certeza de lograr el objetivo. Los cálculos se han hecho conversando, dialogando para saber cuáles son sus voluntades, apreciaciones y preocupaciones ante un eventual cierre del Congreso. No es la razón principal, pero es el detonante (...). Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio. Eso va a depender de la integridad y vocación de mis colegas y, sobre todo, su amor por el país", señaló en conferencia de prensa.