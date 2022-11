El congresista Alejandro Soto también señaló a Aníbal Torres como el principal responsable de generar conflicto entre Congreso y Gobierno | Fuente: RPP

El gabinete de la primera ministra, Betssy Chávez, no recibirá el voto de confianza de Alianza para el Progreso. Así lo confirmó el vocero de la bancada, Alejandro Soto. El parlamentario criticó la presencia de hasta cinco congresistas que están como ministros.

“Cuando se presente el gabinete Betssy Chávez, mi bancada no le va a dar la confianza. No vamos a dar la confianza a un gabinete que está integrado por cinco congresistas, hay un conflicto de intereses. Cuando les conviene no dejan de ser congresistas, inclusive vienen a votar siendo ministros en algunos casos y cuando les conviene están al otro lado”, anunció en el programa Las Cosas Como Son de RPP Noticias. Al respecto, recordó sobre su proyecto de ley donde propone que ningún legislador en ejercicio no debe ser elegido como titular de una cartera.

Alejandro Soto también se pronunció por la presencia de Heidy Juárez como ministra de la Mujer. En ese sentido, sostuvo que es un premio para ella luego de haber divulgado un audio de la interna de APP que involucró a Lady Camones y César Acuña.

"Los favores en política se pagan. Fue expulsada de APP porque un peritaje determinó que ella sería la autora de la filtración de audios ilegal y que ha ocasionado en su momento una crisis para el partido, acto seguido se fue a Podemos, pero siempre ha estado en coqueteos con el Gobierno. Le están pagando ese gesto delictuoso que ha tenido premiándola con un cargo ministerial", aseguró.

Por otro lado, señaló que Juárez ha tenido bastante relación con el presidente Pedro Castillo, ante los rumores que sería una miembro más de los llamados 'Niños' mencionados por la investigada Karelim López.

"No me consta que sea parte de Los Niños, pero sé que visitó Sarratea, que tiene fotos con Castillo siendo parte de APP y que han tenido bastante relación. Ese es el favor que está pagándole Castillo, eso pensamos nosotros", puntualizó Soto.

Por otro lado, el parlamentario calificó a Aníbal Torres como el principal disociador entre el Congreso y Gobierno. Por ello se pronunció en contra de su designación como asesor del despacho de Betssy Chávez.

“Acá hay un disociador, hay un mensajero del odio y ese es Aníbal Torres Vásquez que ahora ha dejado el premierato, pero está detrás de Betssy Chávez como asesor. Cómo una sola persona disocia al país y pone a pueblo contra pueblo enfrentados. Este señor le hace daño al país, sea como premier o como asesor”, subrayó.

Los nuevos ministros

El presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento el pasado viernes a los miembros del Gabinete Ministerial liderado por Betssy Chávez. Son seis nuevos ingresos, pero el más llamativo es la presencia de la congresista de Podemos, Heidy Juárez, en la cartera de la Mujer.

Los otros cambios fueron en Cultura: congresista Silvana Robles (Perú Libre); Desarrollo e Inclusión Social: Cinthyia Lindo; Producción: Eduardo Mora; Energía y Minas: Oliveiro Muñoz Carrera y Desarrollo Agrario y Riego: Juan Altamirano Quispe.