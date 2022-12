Congreso debatirá este miércoles la tercera moción de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Congreso

El presidente del Congreso, José Williams, dijo confiar en que el presidente Pedro Castillo acuda este miércoles 7 de diciembre, desde las 3 de la tarde, al Parlamento para exponer su defensa frente a la tercera moción de vacancia que enfrenta. No obstante, precisó que, a la fecha, ni el mandatario ni sus abogados han confirmado su presencia.

"Mañana es una fecha muy importante para la Nación. Se va a dar un proceso de vacancia para el presidente de la República. Estamos a la espera de que el presidente pueda estar aquí a las 3 de la tarde y pueda dar sus descargos. Aún no nos ha hecho llegar un documento que acredite su presencia", dijo tras confirmar que sus abogados tampoco se han comunicado.

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento dijo que, si el presidente Pedro Castillo no acude a la sesión de este miércoles, "tendría que acreditar una razón" para su inasistencia y pedir una reprogramación. En este caso, indicó que la Junta de Portavoces tendría que analizar esta solicitud antes de someterla al pleno del Parlamento.

"El pleno tendría que determinar si le pide que sí venga mañana mismo o le da un día más. Creo que la fecha sería un día más, es el pleno quien decide", explicó.

Williams señaló también que el presidente ni ningún otro funcionario podría desconocer la vacancia en caso esta prospere mediante los votos en el Congreso. El titular del Parlamento recordó que el artículo 169 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder constitucional.

"Si un presidente no acepta el haber sido vacado, entonces está usurpando un poder y por lo tanto inmediatamente no tiene la autoridad de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional porque así lo dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas no pueden obedecer a alguien que usurpe el poder. Las Fuerzas Armadas están sujetas a la Constitución", dijo.

"La vacancia está en el artículo 113 de la Constitución, por lo tanto (no puede) no aceptar una decisión del Congreso e intentar interpretarla. Si una autoridad no acepta eso, está usurpando el poder porque así dice la Constitución, no hay vuelta que darle. No me estoy refiriendo a alguien en particular, sino que así dice la ley y no hay nada que hacer", agregó.

En otro momento, Williams calificó de grave las acusaciones del exjefe de la DINI, José Fernández, quien sindicó a Pedro Castillo de haber ordenado el encubrimiento de la fuga de su sobrino Fray Vásquez y del exministro Juan Silva y consideró que esto debería ser considerado por los congresistas que todavía no definen su postura frente a la vacancia.

"Las declaraciones del exdirector de la DINI José Fernández son delicadas, son de carácter grave, considero que son importantes y comprometen al entorno del presidente. Giran por asuntos relacionados al dinero que dice que tenía conocimiento el presidente, así como de la huida del ministro Silva y Fray Vásquez. Son dos asuntos de carácter grave", apuntó.

Ministros presentes en el debate

Cuatro ministros de Estado estarán presentes este miércoles en el debate de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. César Landa (Relaciones Exteriores), Félix Chero (Justicia), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y Alejandro Salas (Trabajo) fueron confirmados por la PCM para ir al Congreso.

La premier Betssy Chávez envió un oficio al presidente del Congreso para indicarle a los cuatro ministros que participarán en el pleno del Parlamento, aunque no se ha confirmado aún si el mismo Pedro Castillo acudirá o enviará a su abogado.

El ministro de Justicia, Félix Chero, había enfatizado que no apoyaría un eventual gobierno de la actual vicepresidenta Dina Boluarte en caso sea vacado el presidente Pedro Castillo. En declaraciones a la prensa, manifestó que la también exministra siempre aseguró que renunciaría en caso el mandatario sea destituido.

"No, definitivamente yo tengo un compromiso con el presidente de la República en democracia. Creo yo que debe respetarse los tiempos democráticos. La vicepresidenta siempre anunció que, de producirse una vacancia, ella renunciaría para dar pase a que se aplique el artículo 115 de la constitución que significa que asumiría la presidencia de la República en esta transitoriedad el titular del Congreso y se debería convocar de manera inmediata a elecciones generales", sostuvo el titular del Minjus en Palacio de Gobierno.

