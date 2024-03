Josué Gutiérrez cuestionó celeridad del Poder Judicial en fallo a favor de magistrados de la JNJ

El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, manifestó este lunes estar sorprendido por la forma célere en que el Poder Judicial dictó una medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez para lograr su reposición como miembros de la Junta Nacional de Justicia.

"Me preocupa que el sistema de justicia, propiamente el Poder Judicial, en algunos casos es muy célere, me gustaría que sea así en todos los casos. Hay medidas cautelares que esperan meses y años, ni siquiera los atienden. ¿Por qué han resuelto a priori? ¿por qué tan rápidamente? es una explicación que se le debe al país", expresó en el programa 'Las Cosas como Son' de RPP.

Josué Gutiérrez afirmó que lo resuelto por el Poder Judicial le parece bien, pero reiteró que esa misma rapidez para resolver debería ser replicada en todos los casos.

"Mirémoslo en positivo, Lo que ha resuelto el Poder Judicial, la Corte Superior, está bien, pero quisiéramos que así resuelvan también en los otros casos. No tiene que esperarse mucho tiempo y de verdad hay denuncias serias que llegan a la Defensoría de la demora de las

medidas que puedan causar indefensión y no ser posible su restitución de la afectación en el tiempo... En qué afectaba si se restituía o no. Dejamos de juramentar ¿en qué altera si está la composición de los miembros? no altera en nada", añadió.

El funcionario señaló que en estos momentos hay dos ámbitos en estos momentos activados con respecto al caso de los magistrados: uno será el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y otra es la apelación para la medida cautelar a favor de los miembros de la JNJ en el Poder Judicial.

Suspenden vacancia

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia resolvió este lunes suspender su resolución previa por la que declaró la vacancia de los cargos de Inés Tello y Aldo Vásquez, ante el mandato judicial que ordenó la reposición inmediata de ambos magistrados luego de que el Congreso aprobara su inhabilitación.

Mediante una resolución, la JNJ dio cuenta que también se les comunicó sobre esta decisión a Inés Tello y Aldo Vásquez, a fin de dar cumplimiento al mandato judicial que ordena la reposición inmediata en sus cargos de miembros de la entidad.

La institución señaló que se pone en conocimiento esta resolución a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en su calidad de presidente de la Comisión Especial a cargo del nombramiento de los integrantes de la JNJ. Así como también a Abraham Siles, quien iba a jurar hoy como miembro.