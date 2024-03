Poder Judicial ordena reponer a Aldo Vásquez y Luz Tello en la JNJ: ¿qué escenarios se abren con esa decisión?

Judiciales Alejandro Rospigliosi consideró que la decisión del Poder Judicial es inconstitucional

El último viernes, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata de los magistrados Aldo Vásquez y Luz Tello como miembros titulares del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La Primera Sala Constitucional de Lima dispuso dicha medida cautelar tras considerar "arbitraria e inconstitucional” su inhabilitación, ya que los congresistas José Jerí y José Luna Gálvez votaron en el pleno a favor de la sanción, pese a ser miembros de la Comisión Permanente.

Vale señalar que dicha reposición será hasta que "se emita resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional".

Tras conocerse la resolución, el Congreso expresó su rechazo indicando que lo actuado era parte de sus competencias "exclusivas y excluyentes".

Cabe señalar que la decisión judicial abre un nuevo escenario de confrontación entre el Legislativo y el Judicial, además de contra la JNJ. ¿Cuál es ese escenario y qué rutas plantea? Para llegar a una respuesta, RPP conversó con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

Decisión del Poder Judicial "debe cumplirse en un estado de derecho"

Alejandro Rospigliosi consideró que la decisión de la sala constitucional del Poder Judicial debe ser acatada por el Congreso. No obstante, calificó la resolución como "arbitraria e inconstitucional".

"Las decisiones del Poder Judicial, nos gusten o nos disgusten, deben cumplirse en un estado de derecho. Ahora, eso no significa que no critiquemos esta decisión temporal, una medida cautelar de esta sala del Poder Judicial que es absolutamente inconstitucional", indicó.

"¿Qué corresponde ahora? El procurador del Poder Legislativo va a apelar, irá a la Corte Suprema, pero estamos hablando de la medida cautelar, no estamos hablando del tema de fondo que es la sentencia que dará la sala del Poder Judicial, luego la Corte Suprema y llegará hasta el Tribunal Constitucional (TC)", sostuvo.

No obstante, consideró que el TC "va a resolver lo que ya dijo meses atrás en esta demanda competencial entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, diciendo que el Judicial no puede judicializar la política".

"El PJ no puede entrometerse en las decisiones del Congreso, nos gusten o no nos gusten. Son decisiones del antejuicio que ha tomado el Congreso que no puede entrometerse, no puede menoscabar el Poder Judicial", resaltó.

En ese sentido, señaló que se está produciendo "un choque de trenes" entre el Poder Judicial y el legislativo, con lo que "estamos ante un daño irreparable a la institucionalidad del sistema de justicia".

"Es un fallo que ni siquiera es de mayoría: de los tres vocales de la sala, dos han votado a favor y uno está en contra, y ese voto discordante va a ser el talón de Aquiles de esta medida cautelar. Pero debe cumplirse, y la propuesta de cambiar la Ley Orgánica de la JNJ para que puedan entrar otros que han quedado en la lista del cuadro de méritos, eso va a tomar mucho tiempo", resaltó.

"Nos guste o no nos guste, hay que cumplir esa resolución judicial, pero en el ínterin puede pedirse una aclaración, una precisión de cómo queda la vacancia que dio la propia JNJ contra sus exmiembros. Hay temas que debe precisar esa resolución de la sala", puntualizó.