Juan José Santiváñez: “No tengo ningún interés en reunirme con el congresista Juan Burgos” [VIDEO]

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó que haya solicitado reunirse con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, quien señaló que una persona se comunicó a nombre del titular del Interior para agendar una “reunión privada en un lugar neutral”.

En Nunca es Tarde, Juan José Santiváñez dijo que no tiene ningún interés en reunirse con el congresista Juan Burgos, ni con otro parlamentario. Asimismo, dio a conocer que la cartera del Interior remitió un oficio en el que rechazaron las imputaciones en su contra.

“Nosotros lo que hicimos fue remitir un oficio aclarando el tema, en el que rechazábamos esas imputaciones y que nosotros jamás hemos pretendido reunirnos con él o con otro congresista. No tengo ningún interés en reunirme con el congresista Juan Burgos, más que no sea dentro de la comisión y para hacer valer mis derechos”, dijo el titular del Mininter a RPP.

"Yo creo que ahí el congresista Burgos ha sido sorprendido por la persona que se ha tratado de comunicar con él. Una persona que no conozco. Por la línea telefónica, algunos periodistas, me refirieron que era una persona que había efectuado la labor de coordinadora parlamentaria y que había sido asesora del exministro Mariano Gonzales", agregó.

El ministro Santiváñez también indicó que denunció el hecho ante la Procuraduría del Ministerio del Interior para que se inicien las investigaciones del caso y determinar quién o quienes tomaron su nombre para solicitar esa reunón.

"Hoy, antes de venir aquí, he dado instrucciones a la Procuraduría del Ministerio del Interior denunciando el hecho para que se solicite el inicio de las investigaciones y llegar al fondo del asunto porque definitivamente alguien tiene un interés de hacernos quedar mal con la comisión. Rechazamos tajantemente", afirmó.

Burgos asegura que le solicitaron reunirse con Santiváñez

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señaló que una persona se comunicó a nombre del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para agendar una "reunión privada en un lugar neutral".

El titular del grupo de trabajo parlamentario relató que una persona identificada como Roxana Medina intentó agendar una reunión extraoficial en favor de Santiváñez.

"En esta Presidencia de la Comisión de Fiscalización no va a haber conversaciones bajo la mesa. Se comunicó una persona que se identificó como Roxana Medina, que es o había sido coordinadora del Ministerio del Interior y que, a nombre del ministro del Interior, deseaba una reunión privada en un lugar neutral, a lo que yo me negué", dijo Burgos.

"(No me mostró credencial). Fue una llamada por teléfono. Ponerme de tú a tú con el ministro del Interior no va a significar nada. Lo que sí le voy a decir es que acá se garantiza la transparencia. Acá no se busca lo que el ministro del Interior diga o el capitán Izquierdo diga o el capitán Izquierdo diga. Yo no voy a tomar ninguna posición respecto de lo que diga. Tenemos que llegar a la verdad. Y la verdad se trasluce en el tiempo. Así que reuniones privadas con ministros o autoridades (no). Juan Burgos no blinda a nadie", aseveró.