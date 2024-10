Julio Velarde tuvo que explicar a congresistas las funciones del BCR durante sesión de una comisión [VIDEO]

Tres congresistas preguntaron al presidente del Banco Central de Reserva qué medidas aplicaría para mejorar el empleo y las políticas sociales. Sin embargo, Velarde les remarcó que son actividades que no le competen al BRC.

Julio Velarde explica a congresistas las funciones del BCR durante la comisión de Presupuesto | Fuente: RPP

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, vivió un momento muy particular en la Comisión de Presupuesto del Congreso. Esto luego de que tres legisladores le hicieran preguntas que mostraban su desconocimiento en las funciones de esta entidad.

Los legisladores Wilson Quispe, María Antonieta Agüero y Alfredo Pariona le consultaron por temas como el fomento de empleo y quién utiliza los fondos del Estado, a lo que el titular del BRCP respondió aclarando cuáles son las funciones de la entidad.

“Aparte de ganar S/41 mil, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo en la población? En algunos países lo hace, yo no sé si el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar o fomentar el empleo en todo el país”, preguntó el congresista Quispe. Luego de ello se retiró de la sesión.

Por su parte, Agüero le consultó a Julio Velarde en la comisión sobre las medidas del BCRP para impulsar el empleo digno con salarios justos.

“¿Qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que este sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos?... ¿Cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva haciendo que los sectores más rico y las grandes empresa paguen su justa parte para financier servicios públicos de calidad, salud, educación? esos son los problemas fundamentales”, preguntó Agüero.

Por último, el congresista Pariona cuestionó al titular del BCR por los préstamos que se realizan y los intereses que estos tienen.

“Constantemente, el país se pide préstamos internacionales, y sobre todo a altos intereses, pero nos manifiestan que el BCR tiene US$ 82 millones. ¿Qué significa esto? ¿Quién utiliza estos fondos? ¿A qué está destinado, qué se hace? ¿Realmente existen o no existen? ¿Y por qué acudimos a los prestamos, a tantos intereses?”, preguntó.

La respuesta de Velarde

El presidente del BCR, luego de escuchar todas las preguntas, aclaró sus funciones y las de la entidad. En ese sentido, les indicó que esos temas le competen al Poder Ejecutivo.

“No somos el Gobierno. No soy el presidente del Ministerio de Economía ni Produce. Es un banco central cuya tarea es informar de la economía y controlar la inflación, no hay otra tarea. Yo no puedo meterme al campo de la agricultura, no puedo meterme al Ministerio de Trabajo y decirle cómo hacer las cosas. No me corresponde. Como yo no acepto que el Ministero de Economía se meta en el BCR (...) No me corresponde a mí estar dictando qué hace el Ejecutivo”, respondió Velarde.