Karina Beteta en entrevista con el programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP. | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta, reveló este martes que no denunció la presunta agresión que sufrió de parte de Daniel Salavery, debido a que el partido "pasaba por un momento muy crítico" debido a la detención preliminar de la lideresa Keiko Fujimori, en octubre del año pasado.

"Ese día iba a presentar la denuncia; sin embargo, mi partido pasaba por un momento muy crítico, a Keiko la habían detenido. Luego de días de tenención, la liberaron y ella había dado un mensaje de unidad. Y en aras de que la bancada se mantenga sólida y pensando institucionalmente [no denuncié]. Hoy me arrepiento, no debemos callar ante una violencia que suframos las mujeres", afirmó en entrevista con ¿Quién Tiene la Razón? en RPP.

Según contó, dos proyectos suyos, incluyendo uno referido a Agrobanco, habían sido postergados durante tres semanas, lo que la llevó a increparle al presidente del Congreso sobre el motivo de esta demora.

“Salí para dirigirme a mi casa y coincidentemente nos encontramos en la puerta del hemiciclo. Estaba su seguridad, estaba personal del congreso. Salí con el congresista [Federico] Pariona. Antes no lo había mencionado, ahora lo menciono porque ya hizo público haber sido testigo presencial de estas agresiones”.

"De manera cortés le digo ‘presidente, ¿cómo es posible que semana tras semana se está postergando pese a que usted ya se ha comprometido en agendar estos temas?’. Él me dijo furioso ‘cuando seas presidenta, tú vas vas a agendar los temas que quieras, pero yo soy presidente, yo agendo los temas’. Entonces me dijo ‘¿sabes qué? Vete a la mierda y no me jodas”, continuó.

Pide que presente pruebas

En ese momento, asegura, le afectó la agresión sufrida, y recuerda que Pariona le reclamó a Salavery que aquella “no era la forma de tratar a una mujer”. Pese a ello, agrega, el titular del Parlamento no se disculpó y les hizo un gesto para que se fueran.

“Regresé a mi escaño y me encontré con la congresista [Úrsula] Letona y otros congresistas que me vieron lagrimear. Me preguntaron qué pasó y les comenté el incidente. Informé en su momento”, señala.

Para Beteta, Salaverry nunca tuvo la voluntad de disculparse. "Hasta hoy esperé que, luego de haber hecho la denuncia, pueda decir 'sí, pido disculpas', y no lo hizo".

La fujimorista considera que el titular del Congreso pretende "victimizarse" y le instó a presentar como prueba alguno de los videos de las cámaras de seguridad que hay en el Palacio Legislativo.

La denuncia

Este martes, Karina Beteta denuncó que Daniel Salaverry le faltó el respeto luego de que no colocara en agenda un proyecto de ley de la parlamentaria para que se pueda discutar. Tras increparle, la congresista dijo que el presidente de la Mesa Directiva la insultó diciéndole "vete a la mierda, no me jodas".

Salaverry, por su lado, negó que eso haya pasado y lamentó que se utilicen estas denuncias con fines políticos, "Creo que no se puede hacer uso de esta actitud que tenemos que tener todos de rechazo hacia la violencia contra la mujer para fines políticos y tapar investigaciones", señaló a la prensa.

La congresista Úrsula Letona salió a defender a Beteta y dijo que tenía un video de la agresión ya que ella fue testigo. "Estuve cuando ocurrió y no solo estuve yo, hemos sido varios que estábamos presentes (...) No hay forma de justificar esta agresión lo que le toca como cabellero es disculparse", comentó.