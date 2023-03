Titular de Ética, Karol Paredes, durante la sustentación del informe que recomendaba suspender a Luis Cordero y el descuento de sus haberes por 60 días de legislatura. | Fuente: Congreso

El congresista Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) se salvó ayer, jueves, de ser suspendido por el Pleno del Congreso por supuestamente haber agredido y amenazado a su expareja.

Con 73 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones, la representación nacional aprobó la solicitud del legislador Héctor Valer para que el informe final, que recomendaba 60 días de suspensión contra Cordero, retorne a la Comisión de Ética.

A horas de la votación, la titular de Ética, Karol Paredes, cuestionó la decisión del Pleno sobre todo por la escalada de casos de violencia contra la mujer, entre ellos el fallecimiento de Katherine Gómez, la joven que fue quemada viva en la plaza Dos de Mayo.

“Tenía otra expectativa, por todo lo que estamos viviendo las mujeres, que la respuesta iba a ser otra; pero ha habido una gran mayoría que han dicho que vuelva nuevamente el caso [a Ética], porque no se ha tomado en cuenta el documento de la Fiscalía, cuando nosotros no tenemos nada que ver con la Fiscalía”, dijo la legisladora en Ampliación de Noticias.

“El tema es que cuando se va a un debate mayor a nivel del pleno, es ahí donde se decide; pero nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo. No es decir que la Comisión de Ética está blindando y que su propuesta ha sido blandengue. Tampoco es así”, agregó.

La congresista Paredes consideró que la mayoría de sus colegas confunde el espacio del Ministerio Público con el aspecto ético.

Así, la legisladora señaló que Cordero habría vulnerado el Reglamento del Congreso por supuestamente haber utilizado a una tercera persona para intimidar y ofrecer pagos a su expareja, con el objetivo de evitar que brinde declaraciones sobre la denuncia por familia que le interpuso al legislador.

“Aquí lo que se está viendo es que si de alguna manera que ha habido cierta intimidación por terceras personas a su expareja [de Cordero Jon Tay]. Eso no es ético […]. Lamentablemente, por cuestión de votos, y no es porque la presidenta [de la Comisión de Ética] no ha hecho bien su trabajo, simplemente que hay otra interpretación [de los parlamentarios]”, señaló.

“Estamos confundiendo un espacio del Ministerio Público con un espacio ético. Hemos propuesto una sanción contra el señor Cordero por una conducta que no es buena éticamente”, agregó.

Finalmente, Karol Paredes (Acción Popular) precisó que su comisión “hará su trabajo” y, próximamente, se decidirá cuál será el camino que seguirá el caso del legislador Luis Cordero Jon Tay, acusado de tener nexos con Jorge Hernández, conocido con el alias de ‘El Español’, quien habría integrado una red de contrainteligencia encabezada por el detenido expresidente Pedro Castillo.

El caso Jon Tay

Como se sabe, el congresista Luis Cordero Jon Tay fue denunciado por presuntamente golpear a su expareja en plena vía pública el 4 de enero de 2014. Según el dominical Panorama, el hecho ocurrió entre la avenida Jorge Chávez y la calle Berlín, en el distrito limeño de Miraflores.



De acuerdo con el parte policial, que cita la investigación periodística, la mujer fue "víctima de agresión física, jalón de los cabellos, la tiró al suelo, propinándole puntapiés en el cuerpo por parte de su expareja sentimental Luis Gustavo Cordero Jon Tay".

"Hubo muchas ocasiones en las que me agredió, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando postuló en 2011 como congresista yo lo acompañaba a todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos se quedaron amoratados y tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe", manifestó la víctima.