Karol Paredes sobre denuncias en Ética: "El Congreso no hace el trabajo que hace la Fiscalía"

"El Congreso no hace el trabajo que hace la Fiscalía", dijo la presidenta de la Comisión de Ética. | Fuente: RPP

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, señaló que las labores del grupo de trabajo parlamentario que dirige difieren de las funciones de la Fiscalía de la Nación, pues se dedican exclusivamente a realizar juicios políticos. Además, recordó que también existe otro espacio como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones.

"Acá tenemos dos espacios: uno es la Comisión de Ética, donde nosotros vemos las conductas éticas de los congresistas, y el otro espacio, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que lo lidera la congresista Lady Camones", dijo en Ampliación de Noticias.

"El Congreso no hace el trabajo que hace la Fiscalía. Nosotros hacemos juicios políticos. Nosotros estamos viendo cómo y de qué manera esto también perjudica o beneficia no solamente a una institución, sino también a la ciudadanía (...). Una cosa es lo ético, otra cosa es lo moral y otra cosa es justamente el trabajo que hace la Fiscalía y el Ministerio Público", agregó.



Comisión de Ética aprobó iniciar indagación preliminar contra Katy Ugarte

Por otro lado, recordó que en la Comisión de Ética se aprobó iniciar una indagación preliminar contra la congresista Katy Ugarte por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho.

"Efectivamente, la congresista Katy Ugarte, en el caso de la salida de una persona por estar embarazada, nosotros lo tomamos y ha sido aprobado por mayoría. Asimismo, en el caso de recorte de sueldos, se ha aprobado por unanimidad y se está iniciando ya la denuncia de oficio", aseveró.

"Los trabajadores tienen que denunciar si están teniendo este tipo de situaciones. Primero, no se puede tolerar, sea quien sea, este tipo de acciones o actitudes. Segundo, nosotros consideramos que nos preocupemos en hacer nuestro trabajo como corresponde, de manera responsable y, además, no estar dando este tipo de situaciones que dan que hablar. Tercero, considero que, efectivamente, las personas que somos partes de una casa como es el Congreso tenemos que aprender a respetar esas reglas. No es que cada uno va a hacer lo que quiere", finalizó.