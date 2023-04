Katy Ugarte niega haber retirado a trabajadora por estar embarazada: "Fue por el incumplimiento de sus funciones"

La congresista es investigada por Fiscalía y Procuraduría | Fuente: Congreso

Katy Ugarte, congresista no agrupada y exministra de la Mujer, reiteró que no ha despedido a una trabajadora por estar embarazada. Según la legisladora, la joven que la denuncia habría “armado un drama” por no haber cumplido sus funciones.

"He dado todo el sustento técnico y legal, las evidencias del caso, las cuales a la trabajadora no se le despide por el embarazo. Todo el drama que ha hecho en algunos medios de comunicación aprovechándose de mi benevolencia, pidiéndome por favor, porque yo la iba a despedir el año pasado por el incumplimiento de sus funciones laborales constante y permanentemente, que lo dicen los chats, lo demuestro", dijo.

"Por eso se le despide y estoy en mi derecho porque me asigna ese derecho de confianza, por lo tanto, ha utilizado su embarazo para victimizarse y dañarme de esta manera, porque hay personas así", añadió en declaraciones a la prensa.

Katy Ugarte dijo esperar que en la comisión de Ética entiendan sus explicaciones sobre el retiro de dicha trabajadora. Lamentó que se aprovechara de su confianza para seguir laborando.

"Espero que mis colegas congresistas también vean todo es, que a cualquiera nos podría pasar, que hay personas que se aprovechan de esa manera, malamente para poder quedarse en un trabajo. Eso es porque ella iba a ser despedida el año pasado y me pidió por favor que se quedar hasta diciembre, e incluso ella misma lo escribe", añadió.

Melissa Gómez Cáceres, habló en RPP Noticias sobre la situación de su despido por parte de la congresista Katy Ugarte, cuando ella se encontraba con seis meses de embarazo. Declaró que ingresó a trabajar cuando otra trabajadora había renunciado por maltrato laboral.

"Yo empiezo a trabajar a finales de febrero del 2022, me llaman para suplir a una trabajadora que había renunciado por maltrato de parte del asesor Roger Torres. Mi despido es también a causa de un cabio de personal, no he sido la única persona, han sido tres personas", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Por otro lado, contó que cuando avisó al asesor y a la parlamentaria que se encontraba embarazada, Roger Torres, el asesor del despacho, entre broma y verdad, comenzó a decir que ahora comenzaría a pedir permisos y licencias.



Niega recortar sueldos

Ugarte Mamani tambié rechazó que haya recortado de sueldos a sus trabajadores para usar ese dinero en publicaciones para medios de comunicación de Cusco. En ese sentido, aseguró que con esta denuncia intentan “dañar su imagen”.

“A nadie he quitado ningún sueldo ni tampoco he recortado, a nadie, nunca. En mis 30 años de mi trabajo jamás he pedido cuotas y pueden ir a investigar a mi institución educativa, jamás. Por eso que investigue la Fiscalía”, manifestó en el Congreso de la República.

Katy Ugarte señaló que los comunicadores que hablaron en el reportaje deberán responder a la justicia tras el informe periodístico y solicitó a la Fiscalía que los investiguen.

"Los responsables son los excomunicadores que ya no trabajan en mi despacho. He visto en el reportaje que también ya la han entrevistado a ellos y han reconocido. Vuelvo a decir que no tenía ningún conocimiento, documento ni nada de haber recibido siquiera un sol. Por lo tanto, no tengo nada que responder, quienes tienen que hacer ese deslinde son los comunicadores", recalcó.

El comunicador Yuri González, quien trabajó hasta setiembre del año pasado en el despacho de Ugarte, comentó en el reportaje que él propuso la “colecta voluntaria” como parte de una estrategia comunicacional, pero Manuel Navarro, su predecesor, afirmó que solo obedecía a las órdenes del asesor principal de la congresista Ugarte.