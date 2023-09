Keiko Fujimori sabía de la contratación de Carmela Paucará, revela Miguel Torres

Miguel Torres, dirigente de Fuerza Popular, defendió la contratación de Carmela Paucará Paxi en el despacho de la congresista fujimorista, Rosangella Barbarán, pese a estar acusada por el presunto delito de lavado de activos en el marco del Caso Cócteles. En ese sentido, manifestó que el Ministerio Público está procesando injustamente a muchas personas.

"Carmela es una lideresa de base. Ella tiene un conocimiento de la realidad peruana que ya muchos quisieramos poder acercanos a ello siquiera. Nosotros tenemos que reflexionar, pues estamos hablando de una denuncia que ha sido corregida más de once veces. Eso en ninguna parte del mundo es concebido. Si conversas con cualquier especialista de cualquier país, te van a decir que es inaudito", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Torres señaló que la lideresa del partido, Keiko Fujimori, sí conocía de la contratación de Carmela Paucará, y aseveró que ella se ha ganado el aprecio y cariño dentro de Fuerza Popular.

"No solo respaldamos una contratación de ese orden sino que además reclamamos para que esta denuncia, que no tiene ni pies ni cabeza, termine de una vez. El Ministerio Público no puede ser una herramienta de persecución política. Estamos hartos de eso", enfatizó.

Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia. La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia. Se vuelve a hacer daño a una… https://t.co/ASgHeJOBiX — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 27, 2023

El vocero de la agrupación fujimorista dijo esperar que a Paucará ni siquiera se le pase por la cabeza dar un paso al costado, luego de toda la controversia suscitada.

"Que esto sea una medalla para ella. Este tipo de ataques bajos y de consecuencias de denuncias descabelladas y obsesionadas en realidad deben constituir una medalla a su honor, a su fortaleza como mujer trabajadora", enfatizó.

Keiko la respalda

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emitió un mensaje en Twitter donde respaldó a Paucará y consideró que su caso es un abuso del sistema de justicia.

“Carmela Paucará es el caso más claro y escandaloso de abuso del sistema de justicia. La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, escribió Fujimori en sus redes sociales.