Kelly Portalatino reemplazará a Jorge López en la cartera de salud | Fuente: RPP Noticias

Kelly Portalatino juramentó como nueva ministra de Salud, tras la destitución de Jorge López. La también legisladora de la bancada de Perú Libre aceptó el cargo en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

La juramentación del nuevo titular del Minsa fue anunciada por el presidente Pedro Castillo, quien participó de la ceremonia de entrega del Plan Maestro para ejecutar obras en Piura, que tuvo lugar en Chulucanas.

Después de que el programa Punto Final, en donde el exministro habría ordenado a varios trabajadores depositar miles de soles en una misma cuenta bancaria con el fin de comprar un departamento en Lima para su familia, la congresista saludó el anuncio del mandatario Pedro Castillo en remover a Jorge López.

Perfil de la nueva ministra

De acuerdo al portal Infogob, la parlamentaria de 37 años es afiliada al partido Perú Libre desde el 22 de setiembre del 2020 y logró un curul en el congreso durante las Elecciones Generales 2021 en representación de la región Áncash con 8 286 votos.

Kelly Portalatino había intentado ocupar dicho cargo en las elecciones extraordinarias para el Congreso en 2020. Asimismo, se desempeñó como secretaria en la región Áncash del partido político Perú Libre.

De acuerdo con su hoja de vida, nació en el distrito de Chimbote (Áncash). Tiene experiencia como directora ejecutiva en la Red de Salud Pacífico Sur en el año 2014 y como médica cirujana en la Unidad Ejecutora N° 409 de la Red de Pacífico Norte desde el año 2016.

Por otro lado, cuenta con educación básica regular y es bachiller en Medicina Humana por la carrera de la Universidad San Pedro en el año 2010.

Pronunciamientos

La nueva ministra de Salud declaró hace dos semanas que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, tendría “afinidad” con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al darle prioridad a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y no a otras denuncias que fueron presentadas con anterioridad.

"La presidenta estaría ahora, aparentemente, tomando algunas actitudes probablemente de parcialidad porque no es nada nuevo que tenga una cierta afinidad con la Fiscal de la Nación, entonces para mí es muy sospechoso", dijo en Ampliación de Noticias, en vísperas del anuncio de una posible censura contra la expresidenta del Congreso.

Sobre la denuncia presentada por la Fiscalía, comentó: "Como no puede tener pruebas sustanciales la Fiscal de la Nación, le dejaría al Congreso porque para eso es... Como no hay o no encuentra algunas causales dentro del artículo 117 utiliza el medio del Congreso".

En relación a los parlamentarios señalados como 'Los Niños' tienen "todo el derecho" de pedir asilo luego del allanamiento de sus oficinas por parte del Ministerio Público en el operativo 'Valquiria II'.

"Nuestra solidaridad para los congresistas de Acción Popular desde la bancada Perú Libre, definitivamente están en todo su derecho de pedir asilo porque así están evidenciando una persecusion política", expresó la parlamentaria en conferencia de prensa.