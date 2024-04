Alejandro Cavero sobre pedido de Kira Alcarraz de ser retirada de la Comisión de Ética: "Es lo mínimo que podía hacer"

Congreso "Es peligrosa este tipo de medidas si no van acompañadas de reformas serias", dijo Cavero

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se refirió a la solicitud realizada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) al parlamentario de Acción Popular, Darwin Espinoza, donde pidió ser retirada de la Comisión de Ética por los cuestionamientos por su presunta contratación de una allegada al legislador. Al respecto, Cavero señaló que era "lo mínimo que podía hacer".

"Primero, creo que debió haber dirigido el oficio al presidente de la Comisión de Ética, porque el señor Darwin no es el dueño del cupo. Segundo, me parece bien. Es lo mínimo que podía hacer. Si no iba y encima había esta duda sobre si había o no un intercambio respecto a este cupo en específico, me parece bien que la congresista Alcarraz haya decidido dar un paso al costado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Estamos hipotecando el futuro"

En otro momento, Cavero comentó la aprobación del retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones de hasta 4 UIT e indicó que con esta medida se está "hipotecando el futuro".

"Fuimos solo cinco votos que nos opusimos. El tema con esto es que no puedes comenzar reformando el sistema si empiezas por desfinanciarlo. Con esto, alrededor del 90% de los peruanos van a tener cero soles en sus cuentas previsionales. El problema aquí es que estamos hipotecando el futuro", aseveró.

"Yo como joven, que voy a ver mi pensión de aquí a 40 o 50 años, me voy a quedar en un sistema que al tener que volver líquidos los activos que habían pensado invertir de aquí a retornos de 40 años se van a malbaratar. Los que nos quedemos en el sistema en el largo plazo perdemos. Yo sí creo que estamos con populismo y demagogia", enfatizó.

"Es peligrosa este tipo de medidas [Sic] si no van acompañadas de reformas serias que nos permitan trabajar el sistema de pensiones. Desde mi punto de vista, el sistema de pensiones debe incorporar a los informales. La gran mayoría de peruanos en informalidad no tiene acceso a una pensión. Hay que encontrar mecanismos que permitan que ellos aporten", añadió.

"No soy enemigo de la virtualidad"

Finalmente, ante la notoria ausencia de parlamentarios de manera presencial en el Congreso, indicó que si bien no es enemigo de la virtualidad, esta sería una herramienta que puede utilizar tanto de manera positiva como negativa.

"Cuando hay pleno los jueves, hay más personas presencialmente, pero el quórum es menor. De hecho, llegamos a votaciones mucho menores (...). Hay más gente físicamente, pero menos gente en el quórum total. Yo no soy enemigo de la virtulidad. Creo que es una herramiento que uno puede usar bien o mal", manifestó.