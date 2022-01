María Agüero Gutiérrez pertenece a las filas de Perú Libre. | Fuente: Congreso

La congresista María Agüero Gutiérrez, de la bancada de Perú Libre, informó que ha contraído la COVID-19, por lo que se aislará y guardará el respectivo descanso médico.

A través de su cuenta en Twitter, la oficialista indicó que continuará sus actividades de manera remota. Además, invocó a la población a no bajar la guardia ante la tercera ola de la pandemia.

“Debo informar que he dado positivo a la COVID-19. Por eso, guardaré descanso médico, pero eso no será excusa para desligarme de mis deberes. No bajemos la guardia ni un instante. ¡Gracias por su preocupación!”, tuiteó.



Congresistas contagiados

El contagio de María Agüero Gutiérrez se suma a la ya extensa lista de legisladores que han contraído la COVID-19 desde que comenzó la tercera ola de la pandemia en el país.

Entre los parlamentarios contagiados está la propia titular del Congreso, María del Carmen Alva, quien el pasado fin de semana confirmó su condición.

“Cuento con las tres vacunas. Seguiré todas las indicaciones médicas manteniendo el aislamiento respectivo”, comunicó en Twitter.

