Lady Camones calificó de "sesgado" el informe preliminar de la misión de la OEA | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

La congresista Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en diálogo con la prensa, señaló que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) no dará la confianza a un gabinete integrado por Heidy Juárez, quien formó parte de dicho grupo parlamentario.

"Nosotros no podríamos dar la confianza a un gabinete que está conformado por una ministra que ha tenido una conducta tan deshonesta y desleal con el partido. Nos ha traicionado, entonces es imposible que le demos la confianza a ese gabinete", sostuvo.

Como se recuerda, Heidy Juárez, actual ministra de la Mujer, fue separada de APP por, presuntamente, haber difundido unos audios entre el líder de ese partido, César Acuña, y la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones.

Asimismo, la parlamentaria señaló que el Congreso no podría "aceptar" que Betssy Chávez tenga el cargo de premier.

"No me parece correcta la designación de la ministra Chávez porque se le censuró por incapacidad, y ahora no podemos aceptar que esté como premier", remarcó.

Además, dijo no creer en su "ánimo de reconciliación" con el Parlamento dada la designación del expremier Aníbal Torres como asesor de su despacho.

"Lo que es peor, ella indica que tiene un ánimo de reconciliación, pero designa a Aníbal Torres como jefe de Gabinete de asesores cuando conocemos su ánimo de conflicto tan directo contra el Congreso, el estar azuzando a la población para que cierren el Congreso", señaló.

Subcomisión da trámite a denuncia constitucional contra Castillo

Por otro lado, Camones se refirió a lo actuado esta mañana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la admisión, en parte, de las denuncias constitucionales presentadas contra el presidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y los integrantes del Gabinete Ministerial que presidió, por haber interpretado que el Parlamento denegó la cuestión de confianza.

"El día de hoy se han expuesto las denuncias, se han debatido y se han votado y se ha declarado admitir a trámite en parte. Obviamente, estas denuncias estaban formuladas por infracciones constitucionales y también por delitos tipificados en el Código Penal. Sobre el tema de los delitos, se ha declarado improcedente. Nosotros no consideramos que haya alguna infracción del Código Penal, mas sí hay infracción constitucional porque se ha desatendido los artículos 38 y 118 de la Constitución", indicó.

Además, señaló que la congresista Milagros Jauregui, de Renovación Popular, tendrá 15 días hábiles para elaborar el informe sobre la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación contra el presidente, por el presunto delito de organización criminal.

"Hoy se ha delegado a la congresista Milagros Jauregui para que ella sea la encargada de hacer todo el procedimiento de investigación (...) El plazo que ha otorgado la Comisión Permanente es de 15 días hábiles. En ese plazo, ella tiene que realizar todas las acciones de investigación, salvo que ella considere que necesita un plazo adicional por la complejidad del caso, la cantidad de investigados. Ella tendrá que organizar su tiempo y si considera que es muy poco, tendría que solicitar la ampliación", explicó.

Asimismo, Camones indicó que el presidente podría presentarse en la Subcomisión para ejercer su defensa.

"No solo del presidente sino de cada uno de los denunciados, a todos ellos se les notificará para que tengan conocimiento del contenido de la denuncia y también para que formulen sus descargos atendiendo al derecho de defensa. Se les cita para que vengan a la subcomisión. El presidente puede enviar a su abogado", explicó.

Informe de la OEA "es bastante sesgado"

A su vez, la parlamentaria se refirió al informe preliminar presentado ayer, jueves, por la misión de la OEA que estuvo en nuestro país entre el 20 y 22 de noviembre últimos. Al respecto, calificó dicho informe de "sesgado".

"Es un informe preliminar, pero bastante sesgado. No se da cuenta de ninguno de los posibles actos de corrupción que podrían estarse cometiendo desde el Ejecutivo. No me ha sorprendido porque hay una evidente parcialización a favor del Ejecutivo", sostuvo.

Además, Camones señaló que el informe no se refiere "al irrestricto respeto a la libertad de prensa"; sino que, por el contrario, "pareciera que se quiere censurar a los medios de comunicación en el país".

Pese a ello, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señaló que no descarta el diálogo con el Ejecutivo que propone el grupo de alto nivel de la OEA.

"No se descarta nunca los niveles de comunicación y, de repente, reconciliación que se pueda tener con el Ejecutivo. Desde el Congreso siempre hemos tendido los puentes para poder llegar a ese nivel. Pero, lamentablemente, hemos tenido un ataque directo, pretender cerrar el Congreso es un ataque directo contra la democracia y eso no lo podemos permitir", subrayó.