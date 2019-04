Daniel Salaverry, presidente del Congreso, declara a la prensa. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que el Gobierno se equivocó "desde el primer día" en el manejo del conflicto por el proyecto Las Bambas por no cumplir con los acuerdos fijados con las comunidades. No obstante, señaló que el Ejecutivo "tiene que ser firme" para evitar que se dialogue "bajo amenazas" como el bloqueo de carreteras. "El diálogo es importante, pero uno no puede dialogar con una pistola en la cabeza", dijo.



"No se trata de sentarse a conversar con quien te llevas mejor, sino con quien representa a la comunidad. Si Gregorio Rojas ya no representa el sentir de la comunidad, se ha tenido que buscar a otro interlocutor que realmente represente el sentir de la comunidad", señaló.

Para Salaverry, la posibilidad de que el acuerdo al que llegaron el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, la empresa y el Gobierno no sea reconocido por parte de la comunidad revelaría que el dirigente no representa a la comunidad.

"Lamento muchísimo que el acuerdo al que llegaron inicialmente con Gregorio Rojas no haya sido ratificado por parte de la comunidad. Eso ocurre cuando uno se sienta a dialogar y a negociar bajo chantaje, con extorsión, con carreteras tomadas y con un dirigente que, al parecer, no representa a la comunidad porque si así fuera la comunidad respaldaría los acuerdos al que este llegó", señaló.

Salvador del Solar se pronuncia

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que Jorge Paredes Terry, asesor de las comunidades de Challhuahuacho, debe explicar por qué dijo que Gregorio Rojas "cometió un error" al firmar un acuerdo con el Gobierno. En entrevista con RPP Noticias, consideró que solo la comunidad puede decidir sobre la conveniencia de este acuerdo.

"Ellos tienen que explicar por qué quieren desautorizar esto, por qué quieren evitar que haya un acuerdo, qué intereses tienen. Creo que si el presidente de la comunidad considera que tiene un buen acuerdo, es la comunidad la que debe ratificarlo. No creo que alguien distinto a la comunidad pueda decir que se equivocó. Creo que está tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio. Lo que sabemos es que es la comunidad la que finalmente va a ratificar esto", dijo.

Como se recuerda, el asesor de las comunidades de Challhuahuacho manifestó que Rojas Paniura "está preocupado" porque tiene que ir a su comunidad a explicar los alcances del acuerdo. Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial recordó que durante la reunión se realizaron "dos o tres intermedios" en los que el presidente de la comunidad de Fuerabamba pudo consultar con el grupo de comuneros que lo acompañaban y hacer llamadas telefónicas.