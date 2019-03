Lescano asegura que un periodista le entregó chats "que prueban que no hay acoso"

El parlamentario se defendió este martes de su denuncia por acoso sexual. | Fuente: Andina

El parlamentario de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró este martes que un periodista le entregó los mensajes que divulgó y que dijo probaban que la denuncia por acoso sexual en su contra es falsa.

Durante la sesión de la Comisión de Ética, el legislador rechazó que él no tenía acceso a los mensajes pasados en su teléfono, debido a que le ocupaban espacio y los borró. Agregó que el periodista aseguró sentirse indignado por la acusación en su contra y le dio los mensajes.

“El día de ayer un periodista llega a mi casa, porque yo en el teléfono voy borrando los mensajes porque ocupan espacio. Viene el periodista y me dice, señor congresista me indigna lo que le están haciendo y le entrego estas pruebas para que usted pruebe que no hay ningún tipo de acoso, que se carteaban se comunicaban con la supuesta agraviada permanentemente como dos personas adultas y me los entrega esto es de 2017”, comentó.

Conversaciones

La noche del lunes, el acciopopulista compartió extractos de la conversación de WhatsApp que sostuvo con la periodista que lo denunció por acoso sexual. Lescano aseguró que se trataba de capturas de pantalla “sin editar”, las cuales demostraban que es víctima de “una falsa denuncia”.

En la conversación, el parlamentario saluda con confianza a la periodista y le escribe “como esta esa amiga golosa jaja” (sic). Las capturas además, son de la persona que recibió los mensajes, pues el nombre del legislador aparece en la parte superior de la pantalla.