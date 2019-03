Se filtran más chats del celular de Yonhy Lescano. | Fuente: RPP

RPP Noticias tuvo acceso a nuevas capturas de WhatsApp del presunto acoso del congresista Yonhy Lescano en agravio de una periodista. En una de ellas, la persona con el celular le escribe a la periodista "no importa te robo tu ropita", algo que ella parece no entender. Entonces el interlocutor le recalca: "claro, no ves en las películas?, es graciosísimo, se tienen que esconder para llegar a su casa".

En otro le dice: "Bueno amiga tenia cosas exoticas ni modo". "Como, que tenias que", le contesta ella. "Es decir que quería conversar cosas de mayores, que malo tiene. No seas asi, cosas de mayores. ¿Hay algo de malo? No seas extremista", le insiste el primero.

En otra captura, en la que aparentemente coordinaban une entrevista, él dice: "Y pagar la tierra y todo salga bien en las gestiones". A lo que responde: "Todo debe salir bien amigo". Entonces, él dice: "Y luego celebrar como tu ya sabes. Con bastante cerveza como en mi tierra o como quieras".

Otra conversación del 22 de diciembre empieza con un "Hola, felices fiestas". "Gracias, igualmente para ti y los tuyos", le responde ella. "Pero tan seca. Que haces? Estas sola", le replica.

Una conversación más va así: "Hola ya en la camita? Como va esa delantera. Estas sola. Muestramelas para ver si es cierto". A lo que ella responde: "Suficiente. Me esta faltando el respeto. Como que confunde la amistad".

Al día siguiente ella agrega: "Buen dia... que paso anoche. No me parece que me tenga que escribir todas esas cosas. Le pido respeto. pense usted era un hombre serio. Nuncia le di confianza, siempre le respete". Él responde: "Mil disculpas ayer estuve en una reunión y dejé el teléfono a una persona para que me atienda y esta mañana le he pedido las explicaciones, como esta enviando ese tipo de mensajes y como se atreve a utilizar mi wasapp. Este señor ha abusado de la confianza. Mil disculpas por favor, ya no dejare mi telefono asi nomas. Reiteradas disuclpas".

Finalmente, está esta conversación: "Estoy tranquilo. La comunicacion es complicada. Cada vez me convenzo de eso. Que horror". "¿De qué hablas?", pregunta la periodista. "De la comunicacion de las personas. Mejor ni conversar. Perdon", termina el primero.