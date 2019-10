La legisladora dijo que brindó toda las facilidades a los fiscales. | Fuente: Andina

La integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, se pronunció la noche de este martes sobre el allanamiento que realizó personal del Ministerio Público en su vivienda y otras relacionadas a ella como parte del proceso abierto por el caso ‘Los intocables ediles’.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria rechazó formar parte de esta red criminal y dijo que recién tomó conocimiento de la denuncia en su contra cuando los fiscales llegaron a la puerta de su casa esta mañana. Agregó que desde ese momento brindó todas las facilidades al personal del Ministerio Público.

“Rechazo tajantemente niego fácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red (…) He tomado conocimiento sobre el tema a la hora que ha venido tanto la Fiscalía como la Policía a hacer el allanamiento de mi domicilio y se le han dado todas las facilidades del caso.”, dijo.

Rechaza vinculación



Respecto de si conocía a Alexander Peña Quispe, señalado por el Ministerio Público como el financista de esta organización criminal, la parlamentaria dijo que sí, pero que esto no significaba que sea una integrante de ‘Los intocables ediles’.

“Lo he conocido en alguna oportunidad, pero eso no significa que yo sea parte de una red ni nada por el estilo. Sí es cierto que lo he conocido, pero más nada. Entonces todos esos detalles yo los voy a dar a conocer y lo que me ha recomendado en estos momentos el abogado es no dar más información, porque la verdad es que no conocemos”, sostuvo.

Allanamientos

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional, realizó este martes allanamientos simultáneos a las casas de Luciana León y de su hermano, Rómulo León Romero, así como el despacho de la aprista y la casa de su asesora Betsy Cecil Matos Franco, quien fue detenida preliminarmente.

Según la tesis fiscal, el trabajo del brazo legal y político de ‘Los Intocables ediles’ fue realizado por Luciana León, quien, a cambio de retribuciones económicas por parte de Alexander Peña Quispe, cabecilla de la organización, realizó gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria para obras.

La Fiscalía imputa a León Romero de haber gestionado ante el Ministerio de Economía la inclusión del municipio en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional entre marzo y junio del 2017, a cambio de la contratación de su hermano, Rómulo León Romero, por parte de Alex Peña.