Margot Palacios dice sentirse secuestrada por Perú Libre: "No puedo hablar ni presentar iniciativas legislativas"

Congreso Margot Palacios dice que se siente secuestrada por Perú Libre: "No puedo hablar, ni presentar iniciativas legislativas"

La congresista Margot Palacios dijo en RPP que se siente secuestrada por la bancada de Perú Libre, debido a que no ha tenido respuesta tras haber presentado su renuncia a este grupo parlamentario. La parlamentaria indicó que no puede participar en el pleno del Congreso, ni presentar proyectos de ley y que se le limitan otras acciones parlamentarias.



"Yo quiero salir de esta situación en la cual me encuentro en donde me siento secuestrada por la bancada de Perú Libre, porque inclusive no puedo presentar un proyecto de ley. [...] Entonces están limitando inclusive mi función parlamentaria. No solo violando un derecho como ciudadana, sino también como parlamentaria. No puedo hablar, ni presentar iniciativas legislativas y se me limitan otras acciones netamente parlamentarias", dijo.



En Nunca es Tarde de RPP, Margot Palacios recordó que presentó su renuncia como miembro y vocera de la bancada de Perú Libre, el pasado 31 de mayo. Asimismo, indicó que se le niega aceptar su dimisión con la excusa de un proceso disciplinario iniciado en su contra, del cual no habría sido notificada.



"El 31 de mayo he renunciado, no solamente como miembro de la bancada, sino también como vocera de la bancada y como militante del partido político Perú Libre. Pese a eso me expulsan del partido político y de la bancada. Me abren un proceso disciplinario no aceptando mi denuncia como miembro. Entonces se me está limitado, vulnerando mi derecho como congresista, no puedo intervenir, tengo que estar pidiendo el favor a otras bancadas para que pueda intervenir en el pleno", indicó.



Razones de su renuncia



Sobre los motivos de su renuncia, la parlamentaria indicó que son por razones de conciencia y ética. Margot Palacios señaló que estaba en contra de un paquete de proyectos legislativos, que el Congreso promovía, que atentaban contra la institucionalidad de diversos organismos.



"En los últimos plenos se debatieron varios proyectos de ley que atentaban contra la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, Reniec, entre otras, las cuales no estoy de acuerdo porque es prácticamente tomar por asalto instituciones para someterlas y poner funcionarios a talla y medida de lo que ellos están buscando", afirmó.



"Vino un paquete de proyectos legislativos que yo ya no estaba a favor, por eso tenía discrepancias muy serias en el seno de la bancada y por eso es que decido renunciar porque ya no podía", añadió.



Futuro político



Margot Palacios descartó que se una al partido Juntos por el Perú para continuar en política y así seguir legislando en el Congreso. Además, dijo que no le gusta usar el término "caviar", en alusión a los partidos de izquierda progresista, a los que ha cuestionado anteriormente.



"No he tenido comentarios frontales o negativos, nunca lo he hecho, porque finalmente mi enemigo de clase no son ellos, mi enemigo de clase es la derecha. Tampoco puedo responsabilizar que ellos sean los que hayan traído a este contexto al Perú, sino que han tenido que ver en este caso la derecha. No estaré en Juntos por el Perú, eso sí lo descarto", indicó.