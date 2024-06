Congreso Margot Palacios denuncia que bancada de Perú Libre aún no acepta su renuncia: "Eso es tenerme secuestrada"

La congresista Margot Palacios ha acusado a la bancada de Perú Libre de "tenerla secuestrada" y la calificó como "una dictadura". Esto, luego de conocerse que no ha tenido respuesta tras haber presentado su renuncia a este grupo parlamentario en mayo.

Debido a este inconveniente, Palacios aseguró que no puede desarrollar sus actividades como legisladora con normalidad y mencionó que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tampoco le ha ofrecido una solución.

"La bancada tiene que emitir un pronunciamiento o responder a los documentos, pero no lo hace y eso está limitando mi accionar como congresista. No puedo presentar proyectos de ley porque no quieren firmarlo la vocera. Eso que es, es realmente tenerme secuestrada", aseveró.

Palacios indicó que no puede integrar comisiones y tampoco pronunciarse durante las sesiones del Pleno del Congreso, pues para ello debe tener la autorización de la vocera de su partido, Elizabeth Taipe.

"Estamos frente a una dictadura, estamos viendo que una bancada es dictadora", afirmó.

A un mes de renunciar a Perú Libre

El 31 de mayo, Palacios anunció que presentaba su renuncia irrevocable al partido Perú Libre. Sin precisar los motivos, extendió su agradecimiento al fundador de la agrupación, Vladimir Cerrón, dirigentes y militantes, por la oportunidad de participar "en todas las jornadas de lucha".

"Estoy convencida de que las aspiraciones de las grandes mayorías de nuestro Perú, seguirán su derrotero histórico hasta que sean una realidad; mientras tanto, seguiremos con el trabajo parlamentario que veíamos haciendo, junto a los mejores hijos del Perú profundo", añadió.