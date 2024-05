Margot Palacios a José Cueto: "Quienes antes no querían que esté, ahora son los fieles defensores de Dina Boluarte"

Margot Palacios, parlamentaria de Perú Libre, respondió este lunes al legislador de Renovación Popular, José Cueto, quien aseguró que el Gobierno actual no es de Dina Boluarte, sino del partido liderado por Vladimir Cerrón.

En declaraciones a la prensa, la congresista señaló que el grupo parlamentario de Cueto fue quien vacó a Pedro Castillo y recibió a Dina Boluarte el 7 de diciembre de 2022, pese a que meses antes cuestionaban su permanencia como vicepresidenta, como en mayo de ese año, cuando presentaron una denuncia constitucional contra la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, dijo que no se puede responsabilizar a Perú Libre por lo que haga el Ejecutivo, pues actualmente diversas bancadas de derecha defienden la gestión de Boluarte desestimando las mociones de censura que se presentan contra sus ministros, así como los pedidos de vacancia contra la mandataria.

“Que no nos vengan a responsabilizar a nosotros a decir que nos responsabilizan, cuando son ellos quienes vienen defendiéndola no pretendiendo interpelar a sus ministros, no censurar a sus ministros no censurar a sus ministros”, sostuvo.

“Han pasado 4 mociones de vacancia de las 4, 2 presentadas por Perú Libre, entonces no vengan a contar esos cuentos a la población. Quienes protegen a Dina Boluarte son ellos, quienes antes la criticaban, quienes antes no querían que esté gobernando, ahora son los fieles defensores de Dina Boluarte, pese a las evidencias y pruebas que existen”, añadió.

Sobre aparición de Boluarte en estudio de su abogado

La congresista también se refirió a la visita que realizó la presidenta Dina Boluarte a las oficinas del Estudio Castañeda y Menacho, el último sábado, pese a que continuaba la diligencia de allanamiento en el marco del operativo 'Valkiria-Jericó', por el cual se detuvo preliminarmente a su abogado Mateo Castañeda.

Según señaló, la jefa de Estado debe dar explicaciones sobre por qué acudió a este inmueble durante la diligencia fiscal de recojo de pruebas que puedan servir en la investigación por el caso ‘Los waykis en las sombras’, por el que también se ha detenido preliminarmente al hermano de la mandataria, Nicanor.

“Ella tiene que responder, efectivamente el sábado estaban haciendo el registro y llevando pruebas que se encontraron en su oficina ¿A qué acudió? tendría que responderlo, por qué fue, si sabía que ahí estaba personal que tenía que hacer su trabajo recogiendo e incautando pruebas”, manifestó la congresista.