La legisladora cuestionó la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

La legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, consideró este jueves como extremista la moción de vacancia presidencial presentada contra el mandatario Pedro Castillo, pues genera inestabilidad en el país.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la legisladora señaló que esta moción contra el mandatario no aporta a la gobernabilidad en un contexto de crisis sanitaria y económica por la pandemia de la COVID-19.

“Es una figura extremista que genera más inestabilidad, no aporta nada a la gobernabilidad y más aún frente a lo que estamos viviendo hoy, una pandemia, que amenaza con la tercera ola y una crisis económica que afecta a miles de peruanos y cuando deberíamos estar tomando en agenda otros temas más importantes”, dijo.

La parlamentaria continuó y dijo que se debe respetar la voluntad del pueblo al elegir a Pedro Castillo como presidente. En ese sentido señaló que no es viable que se impulsen medidas que generen caos frente a la situación que vive el país.

“El pueblo decidió por un presidente, al margen de que no venga cumpliendo las promesas de campaña, también se tiene que respetar la voluntad del pueblo y no llegar a esta etapa de extremismo y no generar caos frente a la situación crítica que ya estamos viviendo en Perú”, indicó.

Cuestionamiento a Gobierno y postura ante argumentos de vacancia

Pese a esto, dijo cree que el Gobierno no está cumpliendo con sus propuestas de campaña y que ha buscado apoyo político en agrupaciones que buscan ocupar el aparato estatal. Se refirió, en específico, a alianzas del Ejecutivo con Alianza para el Progreso y Acción Popular.

“Creo que hay cierta participación en un cogobierno y no solamente son esos dos puestos. Por supuesto que sí, no creo que sea a nombre de la democracia y la gobernabilidad. Yo saludaría que hubiera en este caso un apoyo a un gobierno, pero no siempre en este caso buscando ocupar el aparato estatal”, sostuvo.

Respecto de los argumentos presentados en la moción de vacancia presidencial como el presunto financiamiento ilegal de Perú Libre y el cuestionamiento a las designaciones de algunos ministros, la congresista señaló que lo del financiamiento está basado en supuestos y que los mismos titulares de las carteras respondieron cuando se les interpeló respecto de sus designaciones.

