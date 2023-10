María del Carmen Alva sobre candidatura de Wilson Soto a la Mesa Directiva: "Va a ser el tonto útil"

La congresista no agrupada, María del Carmen Alva, cuestionó que Wilson Soto postule a la primera vicepresidencia del Parlamento por Acción Popular. En su opinión, ninguna bancada, excepto el Fujimorismo, debía presentar un candidato.

"Me extraña un montón. Si esa vicepresidencia era de Fuerza Popular y se ha perdido al vicepresidente lamentablemente en estas circunstancias, creo que el que debe de asumir es el Fujimorismo. No debería nadie presentarse, pero bueno todos los congresistas pueden presentarse. Me da mucha pena Wilson Soto, se está prestando a esto y no entiendo por qué. No debería y, pues, va a ser el tonto útil. Todavía tiene el tiempo para renunciar mañana, pero si no sacará solo los votos de los siete que se han quedado en la bancada", señaló en el programa 'Nunca es Tarde'.

Arturo Alegría y Wilson Soto serán los dos parlamentarios que mañana estarán como candidatos a la primera vicepresidencia del Congreso tras la muerte de Hernando Guerra García. El exministro Fernando Rospigliosi será el encargado de ocupar la curul del fallecido legislador.

A favor del viaje de Boluarte

María del Carmen Alva manifestó que sí votará a favor de que Dina Boluarte viaje fuera del país. Para la legisladora, es necesario que ella se muestre en el extranjero y atraiga inversiones.

"Nadie viene a invertir si ven que hay inseguridad jurídica y que la presidencia va a ser cambiada. Pensaban que iba a ver adelanto de elecciones y me imagino que son reuniones importantes, ellos sabrán a qué están yendo", señaló la congresista.

Carmen Alva justificó también los viajes al extranjeros que hacen la mayoría de parlamentarios, pero reconoció que hay legisladores que no debieron acudir a Rusia conociendo la postura del Perú con respecto a la invasión a Ucrania.

"Nosotros vamos a trabajar, yo no conozco nada de los países a donde voy. Estamos de 8 a.m. a 8 p.m. trabajando. ¿Saben cuántas invitaciones he tenido en el primer año? Como 20 y habré ido a 5. La coyuntura no daba para viajar. A mi también me invitaron a Rusia y la decisión de viajar es personalísima", comentó.

Cuestiona votación a favor de Jon Tay

Por otro lado, la congresista lamentó la votación que salvó al legislador Luis Cordero Jon Tay de ser sancionado por 60 días por agredir a su expareja en el año 2014.

"Yo siempre voto a favor de los informes de la comisión de Ética porque entiendo que se hace un análisis y un estudio responsable de cada caso y creo que eso es lo que corresponde. Se ha perdido por un voto y espero que reflexiones y decidan otra cosa", recalcó.

"Roselli Amuruz se equivocó"

María del Carmen Alva destacó que su colega Rosselli Amuruz (Avanza País) aclarara el tema y reconociera que no debió ir a la fiesta donde murió una persona.

"Roselli se equivocó y creo que ella es consciente de eso que era una situación muy difícil por la que estamos pasando todos. No debió de ir a esa reunión. Yo voy a conversar con ella para escucharla, debe estar desconcertada con todo lo que ha pasado", puntualizó.