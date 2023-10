Rosselli Amuruz sobre su asistencia a fiesta donde murió una persona: "Fue una mala decisión"

Congreso Rosselli Amuruz sobre su presencia en fiesta: "Fue una mala decisión que no volvería a repetir"

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), reapareció en el Parlamento para señalar que fue una mala decisión acudir a la fiesta, realizada por el exlegislador Paul García, que terminó con una persona fallecida en el distrito de Lince.

En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora recalcó que no fue organizadora del evento y que solo acudió como una invitada más.

"Si hoy me dieran otra vez la opción de elegir, no lo elegiría (sic). Fue una mala decisión que no lo volvería a repetir porque logicamente yo sé lo que represento. Opté por acudir a una reunión de alguien muy cercana a mi. Me retiré a una hora prudente y al día siguiente acudí al homenaje de mi colega Nano Guerra; al cual estimo y forma parte de la Mesa Directiva. Nunca me hubiera imaginado esta situación tan trágica que ha pasado", expresó.

Rosselli Amuruz también descartó que conociera a los hermanos Pedro y Abel Valvidia García, ambos vinculados en la muerte del periodista Christian Tirado.

En ese sentido, afirmó que no puede estar consultando a las personas si tienen antecedentes para reunirse con ellas.

"No los conozco. He visto que han querido vincularme a esta familia, pero yo los desconozco. Realmente, lo que puedo decir es que sé que es un amigo de Paul. Tampoco puedo manejar las personas que acuden a una reunión. Yo no puedo estar consultándole a todas las personas que antecedentes tienen para si quiera reunirse conmigo o tomarte una foto", añadió.

¿Hermana de Paul Garcia trabaja en el Congreso?

Amuruz manifestó que la hermana de Paul García no labora en ningún cargo de confianza dentro del Parlamento. Sin embargo, no quiso indicar si ella trabaja en su despacho y aclaró que el área administrativa deberá determinar si existe algún conflicto de interés.

"Yo me he enterado por la prensa todo este tema mediático. Hago un llamado al jefe del área correspondiente que, si de ser y haber un tipo de conflicto, pues que tome las medidas correspondientes y necesarias. Ella no trabaja para ningún cargo de confianza. Las contrataciones las supervisa el área administrativa del Congreso", recalcó.

La parlamentaria comentó que todo el asunto de contrataciones en el Congreso son analizadas por el área administrativa.

"Nosotros los parlamentarios podemos contratar a personal de confianza, pero el resto de personal que están en servicio parlamentario, así sea de la segunda o tercera vicepresidencia, pasan por el área administrativa, donde hay una jefatura donde ellos pasan por una evaluación. En ese sentido yo no puedo manejar esa información de cualquier persona", indicó.