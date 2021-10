María del Carmen Alva, presidenta del Congreso. | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció por las cifras de desaprobación del Parlamento. En entrevista con el diario El Comercio, Alva indicó que “no hay Congreso popular en ninguna parte del mundo”.

“Y el promedio de aprobación siempre ha sido de alrededor del 25%. Yo creo que estamos bien. Esta no es una institución querida en general; siempre el Congreso está en la mira del análisis político, de los medios”, dijo Alva.



La última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos revela un aumento a la gestión de la presidenta del Congreso, quién pasó de 33% a 37% de aprobación. Su desaprobación cayó de 47% a 42%. Respecto al nivel de aprobación del Congreso de la República, la medición nacional revela estas cifras: 32% de aprobación, 58% de desaprobación y 10% no precisa.



Consultada por la creación de varias comisiones en el Parlamento, Alva defendió que estas vienen de periodos congresales pasadas. “No son mociones por cinco años, sino por 60 días, 30 días, 90 días, y allí termina”, dijo.

Sobre el Congreso

También fue consultada por la contratación de asesores, muchos de ellos excongresistas, Alva manifestó que se debe a un contexto de falta de experiencia de los nuevos parlamentarios. “Lo de los asesores es decisión de cada grupo parlamentario, cada uno decide a quién contrata. ¿A qué se debe esto? ¿Quieren experiencia? Tenemos que tener en cuenta que solo 9 de los 130 ya han sido congresistas y tienen experiencia. Yo particularmente no contrataría en mi despacho a un excongresista, pero no porque me parezca inadecuado, sino porque me sería muy difícil”, indicó.



La presidenta del Congreso indicó que, con el tiempo, los nuevos parlamentarios ganaran experiencia en el campo legislativo. “Aprobaron el proyecto de la no reelección porque no se quería que los congresistas que siempre salían fueran otra vez elegidos. Y ahora la opinión pública dice que no tenemos congresistas con experiencia. Entonces, ¿qué es lo que quieren? La experiencia la tendrán conforme pasan los meses; en cualquier trabajo es así”, manifestó.



Sobre la denuncia constitucional contra el expresidente del Congreso, Manuel Merino, Alva dijo que “es definitivamente exagerada. No estoy de acuerdo. Seguirá el procedimiento que deba seguir, pero hay un tema político allí”.



Alva indicó que cree que la reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, será cordial. “Vamos a conocernos, no tenemos el gusto de conocernos personalmente, y tratar temas de coyuntura. El martes es el pleno, aprobará nuestra agenda legislativa, que se ha elaborado con el consenso de todas las bancadas más la agenda que nos envió en su momento la PCM”, dijo.



