La actual titular de la comisión de Relaciones Exteriores señaló que la visita de la OEA no sería necesaria | Fuente: Congreso

María del Carmen Alva, actual presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, informó que no es oportuno el pedido del presidente Pedro Castillo de salir del país, más cuando se aproxima la llegada de la misión de la OEA por solicitud del propio mandatario.

"Me extraña el permiso para salir del país esta semana porque evidentemente el presidente debe estar aquí cuando venga la misión de la OEA. Él no puede viajar. Efectivamente, como se ha analizado en esta sesión con expertos, internacionalistas, excancilleres, sabemos que dicha comisión de la OEA lo que va a hacer es recabar información y hacer un informe que lo eleva a la Comisión Permanente", señaló Alva en conferencia de prensa.

María del Carmen Alva sostuvo que la misión de la OEA no presentará ningún documento que sea vinculante a nuestra jurisdicción pues solo se trata de recomendaciones.

"No nos va a decir la interpretación de un artículo o nos va a decir qué realizar, es solo una recomendación, no es vinculante. El objetivo es distraer y tratar de obstruir todos los procesos y denuncias que ha presentado la fiscal. (Decir que) aquí hay una coyuntura, una situación de golpismo y sabemos que no es así", expresó.

Alva también sostuvo que, tras una reunión con expertos y excancilleres, que no era necesario activar la carta democrática como lo hizo el presidente Pedro Castillo y reiteró que en nuestro país no existe un golpe de estado.

El presidente Pedro Castillo solicitó hoy al Congreso de la República autorización para salir del territorio nacional, del 14 al 21 de noviembre, a fin de asistir a la 29 Reunión de Líderes Económicos del Foro APEC y eventos conexos, en Bangkok, Tailandia.

La solicitud fue planteada a través de un proyecto de resolución legislativa presentada al Parlamento. El mandatario tiene previsto participar en la Cumbre Empresarial APEC, el 17 de noviembre, y reunirse con asociaciones empresariales del Asia Pacífico para presentar las oportunidades que ofrece el Perú para las inversiones.

"La conclusión de todos los expositores es que era innecesario activar esta carta. En este país, en esta coyuntura, no hay un golpe de Estado, lo que tenemos es un equilibrio de poderes de todas las instituciones que están cumpliendo sus roles en el caso del Ministerio Público hacen las investigaciones que les corresponde", puntualizó.

Eduardo Salhuana niega actos golpistas

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, afirmó que el grupo de alto nivel, conformado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar la situación política del Perú, encontrará en su visita al país a un Parlamento que solo cumple su “labor de control político”, minimizando así las acusaciones del presidente Pedro Castillo respecto a un supuesto complot para destituirlo del cargo.

En Ampliación de Noticias, el legislador negó que exista una acción golpista y concertada para sacar de Palacio de Gobierno al exmaestro chotano. Afirmó que el Ministerio Público (MP) no hace más que cumplir su facultad constitucional por investigar al entorno amical y familiar del jefe de Estado, acusado de liderar una supuesta organización criminal enquistada en las más altas esferas del Gobierno.

Asimismo, el congresista apepista indicó que la misión de la OEA sí constatará ‘in situ’ por qué un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que el Gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en “enemigo de la libertad de prensa”.