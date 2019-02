La congresista ha venido sufriendo una serie de ataques vía Facebook. | Fuente: Congreso de la Republica

La congresista de Nuevo Perú Marisa Glave se pronunció tras la orden del Poder Judicial que restringe al periodista César Rojas acercarse a "no menos de 200 metros" de la parlamentaria.

Glave pidió a través de RPP Noticias que las mujeres denuncien casos de acoso ya que "por algo tenemos leyes y tenemos que hacer que el sisema de administración de justicia funcione". "Estamos sometidas a mil riesgos y hay que denunciar y decir basta", expresó.

La parlamentaria contó que el acoso que viene sufriendo ha sido constante y que la denuncia parte cuando el 1 de enero, periodistas del medio Manifiesto donde labora Rojas, ingresaron al club donde ella estaba para fotografiarla dormida en ropa de baño.

"El 1 de enero que es feriado, se metieron a un lugar privado, sin ser socios del club donde pertenezco, y me toman una foto durmiendo en ropa de baño y lo ponen en este medio y esto es reproducido por Expreso. Esto es intromisión a un espacio privado para sexualizar mi cuerpo que no tiene nada que ver con mis funciones parlamentarias y no lo voy a permitir", señaló.

Además se refirió sobre las constantes publicaciones que realizaba Rojas hablando sobre su aspecto físico. "Hay un conjunto de publicaciones que no hacen alusión a ninguna de mis posiciones políticas o de mi capacidad, sino sobre mi aspecto físico, mi mirada, mi cuerpo, si soy sensual o no", contó.

Solicitud aceptada

Tras la denuncia que realizó el Ministerio de la Mujer contra el periodista, el Poder Judicial dictó la orden de restricción. Asimismo, la congresista Marisa Glave solicitó al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, acatar dicha orden. El presidente del Congreso anunció que harán cumplir esa resolución judicial.

“Existe una sentencia del Tribunal de Familia que pone una medida de restricción y nosotros desde el Congreso vamos a acatar y hacer cumplir esa sentencia”, dijo Salaverry al dominical Cuarto Poder.