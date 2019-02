Vieira plantea que jueces y fiscales esperen tres años para postular a cargos públicos

El parlamentario dijo consideró que los administradores de justicia deben ser 100% apolíticos. | Fuente: Andina

El parlamentario no agrupado Roberto Vieira presentó este viernes un proyecto de ley que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones a fin de que los jueces y fiscales no puedan postular a cargos públicos hasta después de tres años de haber dejado sus funciones como administradores de justicia.

La iniciativa del parlamentario sostiene la modificación del periodo mínimo para que los jueces y fiscales accedan a cargos públicos como el de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobiernos regionales y alcaldías.

Actualmente la norma fija que los magistrados que busquen acceder a estas representaciones tienen que haber dejado sus cargos por lo menos 6 meses antes de las elecciones. Sin embargo, el proyecto de Vieira varía este plazo a 3 años.

Judicialización de la política y autonomía de la justicia

Al respecto, el congresista dijo a RPP que su iniciativa busca que no se judicialice la política, así como también que se preserve la autonomía dentro del sistema judicial. Agregó que el proyecto de ley no está vinculado al desempeño de algún juez o fiscal en particular.

“Siempre he pedido que los políticos no deben entrometerse en la justicia. La autonomía del sistema judicial debe ser invulnerable por el poder político (…) [También], los funcionarios que administran justicia no deben judicializar la política”.

El parlamentario comentó que su iniciativa deriva de la politización que tienen algunos jueces y puso al actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, como ejemplo.

“Desde mi punto de vista (los jueces) tienen que ser 100% apolíticos y solo tienen que administrar justicia”, añadió Vieira.

Elección de familiares

De otro lado, el congresista explicó que su proyecto de ley también busca impedir que los familiares directos de autoridades como alcaldes o gobernadores regionales no puedan postular al cargo que deja su familiar.

“Alcaldes y gobernadores están sacando la vuelta a la reelección al hacer postular a familiares directos como en el caso de Castañeda hijo”, comentó el legislador.

Vieira agregó que su iniciativa será vista en la Comisión de Justicia, durante la próxima legislatura que inicia en marzo.