Martha Moyano negó algún acuerdo con el Gobierno para que Dina Boluarte permanezca hasta el 2026

Lima Martha Moyano: "No existe ningún acuerdo de Fuerza Popular con alguien"

La congresista Martha Moyano rechazó este jueves algún tipo de acuerdo entre Fuerza Popular con el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esto luego que el exmandatario Alberto Fujimori asegurara que la actual mandataria continuará hasta el 2026, tras un supuesto acuerdo del fujimorismo.

"Es una deducción que han sacado los medios por si acaso. Yo respeto cuando los medios especulan, deducen, suponen, lo respeto, pero de ninguna manera en sus expresiones (Alberto Fujimori) ha hablado de vínculo con otro partido", señaló.

"No existe ningún tipo de acuerdo. No existe (acuerdo) entre Fuerza Popular con nadie. Fuerza Popular toma sus propias decisiones y las decisiones son colegiadas", agregó.

Martha Moyano señaló que "es verdad" lo dicho por el colaborador eficaz, Jaime Villanueva, sobre una visita de ella a Patricia Benavides, pero que fue a título personal. Explicó que le comentó al exasesor de la Fiscal de la Nación sobre el retiro del fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.

"Ninguna persona que sea miembro de la bancada fujimorista, que no sea vocero, no tienen derecho de hablar en nombre del partido, menos de la bancada", aclaró.

"Me he reunido en la Fiscalía"

Además, Martha Moyano indicó que se somete a las indagaciones de una eventual Comisión Multipartidaria Investigadora que se conformaría tras el testimonio de Jaime Villanueva.

"Dejo en claro que si uno va a título personal a pedir algo en la Fiscalía es porque tiene algo en la Fiscalía. No tengo nada en la Fiscalía (...) No corresponde un presunto tráfico de influencia porque los políticos nos podemos reunir, los congresistas sí nos podemos reunir en cualquier lugar que sea público, en instancias, no en departamentos, no en restaurantes. Me he reunido en la Fiscalía. Pero nunca en mi departamento porque no tengo", expresó.

Hace unos días el expresidente Alberto Fujimori reapareció en público en centro comercial y consideró que "no se justifica" un adelanto de elecciones generales. Además, afirmó que "el gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026; por lo menos Fuerza Popular y el fujimorismo así lo ha acordado".

El portavoz del partido Fuerza Popular, Miguel Torres, también negó una supuesta alianza con el Gobierno de Dina Boluarte.

"(La postura de Fuerza Popular) es de completa y absoluta oposición (al Gobierno), yo entiendo que lo que el expresidente ha precisado es que somos respetuosos de la sucesión constitucional", indicó al diario El Comercio.