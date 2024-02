Gustavo Gorriti dice que lo señalado por Jaime Villanueva son "mentiras completas"

El periodista y director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, calificó este jueves de "mentiras completas" lo señalado por Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su testimonio ante la Fiscalía. Esto luego de que el colaborador eficaz sostuvo que el periodista habría controlado las investigaciones del caso Lava Jato.

Además, el periodista negó en el programa de Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa haber amenazado al exfiscal Pablo Sánchez y rechazó un supuesto control sobre la investigación fiscal de casos de corrupción relacionados a la empresa brasileña Odebrecht. "Es demostrablemente falso", indicó.

"Esta referencia venenosa se refería más bien a que yo tomaba en sentido general la investigación, lo que había que preguntar, cosas de fondo, etcétera... lo cual, de nuevo, hemos conversado, nosotros teníamos una información ya bastante avanzada sobre ese caso. Hemos conversado algunas veces con la Fiscalía, hemos conversado, lo reitero en muchísimos otros casos también, como lo hace todo periodista", dijo en el programa de Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa.

Jaime Villanueva "fue una fuente"

Gustavo Gorriti afirmó que Jaime Villanueva fue su fuente periodística y recordó que lo conoció cuando él estuvo en el Ministerio Público cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación.

"Entonces, una colega que había sido periodista en su momento me lo presentó para poder hablar. Y él tiene su estilo, un estilo que desde el comienzo es zalamero y todo ello. Además, resultó que era catedrático de filosofía, que había enseñado en la Universidad Antonio Ruíz de Montoya y todo eso. Él inmediatamente se empieza a ofrecer como un vínculo que hace posible y busca que se produzcan entrevistas y facilitar encuentros. Él estaba en todo aquello en una posición, que desde el punto de vista burocrático era muy importante. Fue una fuente", expresó.

"No me presentó a José Domingo Pérez"

Además, Gustavo Gorriti también negó que Jaime Villanueva le haya presentado al fiscal José Domingo Pérez y que lo haya recibido en su casa. El periodista afirmó que hay "circunstancias objetivas" que pueden desmentir al exasesor de la ex fiscal de la Nación, por lo que anunció que publicará información en los próximos días para demostrar que "las cosas que ha dicho son mentiras completas".

"Primero él (Jaime Villanueva) no me presentó a José Domingo Pérez y no lo trajo a mi casa para que lo conozca. Yo he conversado con mucha gente, en algunos casos por la conveniencia de la misma entrevista eso ha tenido lugar en varios sitios, algunos de los cuales ha podido ser mi casa, pero de que él haya sido una figura central dentro de esto son estupideces", aseguró.

Caso Keiko y Alan García

Para Gustavo Gorriti, Keiko Fujimori busca "tirarse abajo" el caso Cócteles donde está involucrada junto a Fuerza Popular y evitar así el juicio oral. Esto luego que la lideresa fujimorista, afirmó, busca desacreditar la investigación fiscal y retirar a los fiscales Rafel Vela y José Domingo Pérez.

El periodista también aseguró que la "gran campaña" contra él por parte del fujimorismo inició luego que IDL Reporteros inició la investigación del caso Lava Jato y de informar que Marcelo Odebrecht mencionó el nombre de la lideresa de Fuerza Popular: “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

"Ahora que está por empezar el juicio de caso Cócteles lo que se trata es de tirarse abajo el proceso desacreditando a fondo y por eso todas las maniobras de mentiras, de desinformación.. quieren tirarse abajo el juicio", precisó.

En relación con las acusaciones del sector aprista sobre la muerte del expresidente Alan García, Gustavo Gorriti recordó que el expresidente ya había prometido que se iba a suicidar por el caso Lava Jato y que sus allegados no hicieron nada por evitarlo en medio de una "investigación legal" sobre corrupción.

"En cuanto a si nosotros la información que publicamos si la conseguimos de Rafael Vela si nos la dieron, repito, nosotros hemos tenido muchísimas fuentes y buena parte fundamental de esto vino de Brasil. Incluso cualquier lector avisado se percatará que buena parte de lo que sacamos proviene directamente de las confesiones que se hizo, de los personajes fundamentales, se obtuvo en Brasil", manifestó.