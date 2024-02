Diethell Columbus señaló que Fuerza Popular sí sabía del encuentro entre Martha Moyano y Jaime Villanueva

El partido Fuerza Popular (FP) estaba al tanto del encuentro entre la congresista Martha Moyano y Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Así lo dijo este viernes el secretario nacional de Comunicaciones del partido fujimorista, Diethell Columbus.

En declaraciones al programa Nunca es Tarde, el exlegislador (2020-2021) afirmó que, en diciembre del 2023, Moyano comentó a los medios de comunicación que se había reunido con Villanueva, para ver temas vinculados a su despacho congresal.

“Respecto a las reuniones de Martha con el señor Villanueva, no es una novedad en esta obra teatral. Martha lo comentó en diciembre del año pasado […] saliendo de la DIROES, tras ver al presidente [Alberto] Fujimori. Martha comenta: ‘Me he reunido con el señor Villanueva para ver temas propios de la función de mi despacho. Martha ya lo había comentado; o sea, no es una novedad para nosotros o algo que nos escandalice”, declaró.

En conversación con Willax, la parlamentaria fujimorista confirmó que conoce al exasesor de Patricia Benavides y que se han reunido hasta en tres ocasiones en el Ministerio Público.

“Varias veces me he comunicado con él, porque los congresistas nos reunimos con coordinadores y asesores de las instituciones sobre temas específicos. Cuando me he reunido con él, han sido sobre temas parlamentarios”, comentó.

Más temprano, Moyano confirmó en su cuenta de X que también sostuvo reuniones institucionales con Benavides Vargas. Para Columbus, no habría nada de malo en esos encuentros, ya que, indicó, se podrían “hacer coordinaciones de distinta naturaleza”.

Ninguna reunión que tuve fue secreta , fue dentro de instituciones, a diferencia de reuniones que sostenían con Gorriti en su casa, para fines de persecución política a mi partido. Punto !

Las verdades a medias no son verdades!

Solo aquellas que se convierten en hechos! — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) February 9, 2024

Sin embargo, en sus declaraciones al Ministerio Público, el otrora hombre de confianza de Patricia Benavides reveló que Moyano lo hacía ingresar por la puerta secreta del Congreso, un acceso al jirón Junín, para que puedan reunirse y coordinar asuntos a su favor en 2022.

Villanueva también ha contado que Moyano iba a la sede de la Fiscalía de la Nación y pedía no ser registrada.

De acuerdo con la versión de Villanueva, la legisladora fujimorista les pedía “apoyo” respecto al caso Lava Jato a cambio de archivar las denuncias en contra de Benavides Vargas y de conseguir los votos de Fuerza Popular para inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.





La declaraciones de Villanueva se tendrán que corroborar, alega Columbus

Consultado por estas acusaciones, Columbus aseveró que los dichos del también colaborador eficaz, Jaime Villanueva, se tendrán que corroborar en el marco de la investigación denominada ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

“Conociendo a Martha, yo no creo que haya tomado o se haya tomado una libertad de coordinar cosas irregulares que puedan generar algún tipo de sindicación de algo indebido. Es bastante meticulosa con ese tipo de cosas. Y desde que la conozco, nunca ha estado metida en un asunto de esta naturaleza”, alegó.

Finalmente, Diethell Columbus destacó que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciara una investigación preliminar al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, quienes también fueron mencionados por el ex hombre de confianza de Patricia Benavides.

“No les quedaba de otra. Creo que si la JNJ quiere dar una señal de uniformidad entre sus administrados y justiciables, tenía que hacerlo. En el caso de la exfiscal de la Nación [Patricia Benavides] se procedió hasta por menos, porque eran chat”, sentenció.