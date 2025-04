Martha Moyano sobre asilo a Nadine Heredia en Brasil: "La política exterior no nos corresponde al Parlamento"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista de Fuerza Popular Martha Moyano se pronunció este martes respecto a la reciente polémica en torno al asilo otorgado por Brasil a la exprimera dama Nadine Heredia el mismo día en que fue condenada por el Poder Judicial, en primera instancia, a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado.

Cabe resaltar que la esposa del expresidente Ollanta Humala fue acogida por el gobierno de Inácio Lula da Silva y partió a Brasil luego de que la presidenta Dina Boluarte le concediera un salvoconducto para abandonar el Perú.

Al respecto, Moyano Delgado dijo que la política exterior "no corresponde al Parlamento" ni tampoco "opinar" sobre lo que ocurre en el referido país vecino.

"La política exterior no nos corresponde al Parlamento, ni opinar lo que ocurre allá. Es decisión de ellos, son soberanos en sus decisiones", indicó.

Asimismo, la parlamentaria enfatizó que el tema "tiene que ver mucho con los temas de juicios, de derecho", y acotó que la condena es "una sentencia en primera instancia, que todavía no ha sido del todo sancionada".

"No hay normas que revisar [sobre el tema] Algunos dicen que cuando el país asilante, que va a dar el asilo, acepta, el Estado del cual está saliendo la persona que pidió el asilo está obligado, en este caso el Perú, a otorgar un salvoconducto. Ahora, recordar que eso también tiene que ver mucho con los temas de juicios, de derecho, que hay un tema que esta es una sentencia en primera instancia, que todavía no ha sido del todo sancionada", aseveró.

"Ahí hay un tema que yo no entraría jamás a decidir si esto fue así, si no le debieron dar. No entraría", enfatizó.

"No se trata de exportar presos a El Salvador, como si fuera la cárcel del mundo"

Por otro lado, la congresista fujimorista se pronunció respecto a la propuesta del titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, sobre la posibilidad de derivar presos de alta peligrosidad al extranjero, principalmente a El Salvador". Sobre ello, Moyano consideró que "no se trata de exportar presos" a dicho país centroamericano.

"Yo respeto la opinión del presidente del Congreso […]; sin embargo, en el Perú, hay un penal que está hace 4 años esperando ser terminado en Chincha, en Ica. Entonces, no se trata de exportar presos a El Salvador, como si fuera la cárcel del mundo, no es así. Además, el costo sería muy alto. Aquí hay que construir penales, claro que hay que hacerlo. Primero, terminen lo que han iniciado, eso es lo que debería terminarse", sostuvo.

"El Penal de Lurigancho está súper hiper poblado, que fue construido para un número determinado de presos, y ahora hay más de 10 mil, hay que recordar eso. Además, hay que recordar cuántos de ellos están sentenciados realmente, cuántos están procesados y están en prisión sin ser sentenciados. Eso tiene que ver mucho también con la reforma judicial", acotó.

Horas antes, Salhuana expresó que existe la necesidad de reorganizar al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), luego de que, esta mañana, se confirmara la fuga de un reo del Penal de Lurigancho. Además, dijo que se puede ver la posibilidad de derivar presos de alta peligrosidad al extranjero.

“[Se] evalúa la necesidad de reorganizar el Inpe y [...], quizás, ver la posibilidad, como hablamos algún tiempo aquí, de que algunos presos de alta peligrosidad puedan ser remitidos a penales del exterior, por ejemplo, El Salvador”, puntualizó.