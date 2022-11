Martha Moyano: Solicitud de cuestión de confianza "refuerza la posición del Ejecutivo contra el Congreso y la Fiscalía"

Comisión de Constitución debatirá este viernes el proyecto del Ejecutivo para derogar ley sobre cuestión de confianza | Fuente: Foto: Congreso

La congresista Martha Moyano, integrante de la bancada de Fuerza Popular, cuestionó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, insista en presentar una solicitud de cuestión de confianza ante el Congreso de la República, pese a que el titular del Parlamento, José Williams, indicó que su solicitud "no resulta atendible".

"Refuerza lo que el Ejecutivo viene haciendo desde el día uno, refuerza simplemente la posición que tiene el Ejecutivo de ir destruyendo todo un sistema que exista y, además, desde el día uno el Ejecutivo habló de una Asamblea Constituyente y sus seguidores hablan de esto y por eso hoy organizaron una marcha en la que pide el cierre del Congreso"

"Refuerza una posición que tiene el Ejecutivo contra el Legislativo y ahora contra la Fiscalía, contra todo el sistema democrático. Eso es lo que quiere (cerrar el Congreso), desde el día uno porque a partir de ese día no quiso sesionar en Palacio y luego la casa Sarratea se convirtió en las oficinas de Castillo, donde llegaban personajes ahora investigados", agregó.

En entrevista con RPP, la parlamentaria precisó que, hasta el momento, Aníbal Torres no ha presentado la cuestión de confianza, ya que esta se solicita en el pleno del Parlamento. En esa línea, la legisladora consideró que el jefe del Gabinete Ministerial "ha errado" al entregar un documento "para decirle al Congreso lo que tiene que hacer sobre un proyecto".

"Eso es meterse en las funciones del Parlamento: ellos no pueden solicitar una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley, no puede presentar una cuestión de confianza sobre temas exclusivos y excluyentes del Parlamento, entonces el señor (Aníbal Torres) insiste en eso y, por supuesto, nosotros no le vamos a aceptar un tema como este", indicó.

"No le vamos a responder con otro documento. Yo le digo al señor Aníbal Torres que tome su tiempo y que lea el documento que le hemos enviado. El señor dice lo que quiere, ¿qué podemos esperar del premier?", agregó.

Pedido sobre cuestión de confianza resulta "no atendible"

El miércoles pasado, el titular del Congreso, José Williams Zapata, respondió al pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debata el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

En el oficio el presidente del Congreso recuerda que, de acuerdo con la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza y el Reglamento del Congreso, toda interposición de este recurso "debe versar sobre materias o asuntos de competencia del Poder Ejecutivo y no respecto a competencias exclusivas y excluyentes del Congreso".

"Le recordamos también que el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, ya ha confirmado en su decisión la constitucionalidad de la ley 31355 (que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza) a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el propio Poder Ejecutivo en octubre del 2021", apuntó.

En esa línea, el titular del Parlamento indica que "no es preciso" que desde el Poder Ejecutivo se señale que sería procedente plantear una cuestión de confianza para que el Congreso dé trámite al proyecto que busca derogar la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, debido a que esto iría en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional.

"El rechazo de plano por la Mesa Directiva procede para aquella proposición que tenga por finalidad la aprobación o no de iniciativas exclusivas del Congreso (…) En este orden de ideas, y considerando lo señalado en la Ley 31355, que forma parte del bloque de constitucionalidad, su pedido no resulta atendible en los términos planteados", apuntó.

Tras el pronunciamiento del presidente del Congreso, el titular del Gabinete Ministerial cuestionó que el Parlamento haya declarado inadmisible "una cuestión de confianza que no existe" debido a que este recurso solo había sido anunciado mas no presentado de manera formal.

"Eso responde a que recibimos una calidad de educación que es última calidad. El señor presidente del Congreso, o la Mesa Directiva, pueden no conocer esta materia, pero contratan asesores, pero por qué estas personas pueden hacer esta barbaridad. El Perú está sujeto a eso, a la dictadura de la ignorancia", cuestionó.

