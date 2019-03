La vicepresidenta evitó pronunciarse sobre las renuncias de Juan Sheput y Gilbert Violeta. | Fuente: Composición

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz se refirió sobre la caída de siete puntos de aprobación del presidente de la República, Martín Vizcarra y defendió la cifra de 58% de aprobación (65% el mes anterior). La ex presidenta del Consejo de Ministros señaló que los ministros también necesitan hacer un trabajo para levantar la cifra.

"58% no es un mal número, ya quisiera yo ver a un presidente con esa aprobación en otros países de Latinoamérica", expresó en Ampliación de Noticias. Aráoz precisó que uno de los motivos principales para la caída de la aprobación fueron las intensas lluvias que azotaron la zona norte y sur del país.

"Es evidente que la situación de las lluvias, la forma en cómo se ha presentado el tema clímicatico nos ha afectado a todos. Pareciera que no hemos estado trabajando, pero eso sí se logró en las obras de reconstrucción y se han evitado mayores daños", indicó.

A modo de autocrítica, señaló que los ministros no solo necesitan realizar un trabajo técnico, sino también político. "El presidente sí está gobernando y creo que la expresión de cómo es la gestión, pero eso no ha sido tan claro (...) A veces lo ministros hablan poquito de su sector no hablan de cómo es el Gobierno en su conjunto o han desconocido el plan que tiene el presidente", comentó.

Aráoz evitó además pronunciarse sobre las renuncias de Juan Sheput y Gilbert Violeta a la bancada de Peruanos Por el Kambio. "No pierdo el tiempo en acusaciones que son realmente falsas. Ha habido concensos entre los nueve congresistas y continuamente he asistido a reuniones mientras que ellos, que son privilegiados, no han ido", precisó.

La vicepresidenta estuvo presente en el último día de la convención anual de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). Ahí también acudió el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y los gobernadores regionales de Moquegua y Tacna, Zenón Cuevas y Juan Tonconi, respectivamente.